Попов о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» не хочет, а остальные не умеют»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ после поражения «Краснодара» в домашнем матче 27-го тура с «Ахматом» (0:1).

«Если «Зенит» больше не допустит ошибок, то чемпионская гонка завершена. А так, я надеюсь, что «Динамо» еще покажет себя, хотя они очень плохо играют в обороне и это у них длится очень давно. Так бы они уже давно были на первом месте. «Зенит» очень много давал шансов в этом году, причем всем. Вообще я не уверен, что в этом году есть чемпион, все команды играют плохо. «Зенит» не хочет, а остальные не умеют. Поэтому чемпиона в этом году нет», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).