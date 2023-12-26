Арбитр Карасев: «В 2023 ничего не разочаровало. Все — как обычно»

Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что его разочаровало в 2023 году.

«В 2023 ничего не разочаровало. Все — как обычно. Футболист, который удивил? Никого бы не хотел выделять. И в нашем чемпионате есть прогрессирующие игроки, а в европейском футболе их знают. Там люди всегда на виду», — сказал Карасев «СЭ».

В нынешнем сезоне Карасев работал на 11 матчах РПЛ, в которых 44-летний рефери показал 42 желтые карточки и поставил 6 пенальти.