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Сегодня, 12:58

Бышовец считает, что «Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы «Локомотива» побороться за победу в РПЛ в этом сезоне.

«Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. «Локомотиву» нужны новые футболисты, чтобы была ротация. Все еще зависит от «Краснодара» и «Зенита». У петербуржцев высококлассная команда, но Семаку будет сложно, потому что бразильцы плохо выполняют физическую работу. Основным соперником «Краснодара» и «Зенита» будет «Динамо». Концовка первой части сезона показала, что у динамовцев сбалансированный состав. Команду удалось укомплектовать иностранными футболистами. Главное оружие бело-голубых — Тюкавин. У «Локомотива» есть шансы побороться за чемпионство, но железнодорожникам нужна стабильность», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-lokomotiv-vklyuchitsya-v-chempionskuyu-gonku/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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