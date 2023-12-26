Арбитр Карасев назвал события, которые его порадовали в 2023: «Год получился ровным»

Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, каким он запомнит 2023 год.

«2023 год получился ровным. Он прошел на одном уровне, без каких-то спадов. Самое позитивное за этот год то, что я в обойме. Здоровье более или менее, а это главное в нашей жизни. Мне продолжают доверять. Доверие — это тоже главное в нашей работе», — сказал Карасев «СЭ».

В нынешнем сезоне Карасев работал на 11 матчах РПЛ, в которых 44-летний рефери показал 42 желтые карточки и поставил 6 пенальти.