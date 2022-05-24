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Тихонов об отказе от расширения РПЛ: «Если хотите больше игр, разбейте на восьмерки и сделайте третий круг»

Тихонов высказался о решении сохранить действующий формат РПЛ
Читать «СЭ» в
Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака», российский тренер Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

«Если приняли такое решение, значит, 16 команд. Если половина команд против, стало быть, все-таки не все хотят, чтобы это было, потому что есть зрелищность чемпионата. Понимаю, чем игр больше, тем лучше, тогда сделайте еще дополнительный третий круг, разбейте на восьмерки, и будет в конце года очень много интересных игр между собой. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Конечно, жалко терять такие большие команды, как «Рубин» и «Арсенал», но что делать. Это футбольный принцип. Наверное, даже правильный принцип, потому что слабейшие должны вылетать. Есть регламент, который нужно исполнять. Футбольный принцип работает, посмотрим, как это будет дальше выглядеть», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).

Андрей Тихонов
РПЛ
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
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Кр. Советов – Ахмат
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26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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