Тихонов об отказе от расширения РПЛ: «Если хотите больше игр, разбейте на восьмерки и сделайте третий круг»

Бывший футболист «Спартака», российский тренер Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

«Если приняли такое решение, значит, 16 команд. Если половина команд против, стало быть, все-таки не все хотят, чтобы это было, потому что есть зрелищность чемпионата. Понимаю, чем игр больше, тем лучше, тогда сделайте еще дополнительный третий круг, разбейте на восьмерки, и будет в конце года очень много интересных игр между собой. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Конечно, жалко терять такие большие команды, как «Рубин» и «Арсенал», но что делать. Это футбольный принцип. Наверное, даже правильный принцип, потому что слабейшие должны вылетать. Есть регламент, который нужно исполнять. Футбольный принцип работает, посмотрим, как это будет дальше выглядеть», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).