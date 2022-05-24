РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).

Следовательно, по итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Ранее сообщалось, что сразу девять клубов — «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» — направили письма в РФС, в которых выразили поддержку сохранению нынешнего формата и созданию Кубка РПЛ. Они отметили экономическую целесообразность данного решения.

В Премьер-лиге с 1994 года выступают 16 команд, за исключением эксперимента в 1996 и 1997 годах, когда команд было на две больше.