Гинер: «Останутся ли Березуцкие? У меня сегодня исполком, а не собрание клуба»
Гинер ответил на вопрос о будущем Березуцких в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о будущем тренеров Алексея и Василия Березуцких в московском клубе.
«Останутся ли Березуцкие? У меня сегодня исполком, а не собрание клуба», — сказал Гинер.
По итогам сезоне-2021/22 ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ с участием 16 клубов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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