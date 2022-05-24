Гинер: «Останутся ли Березуцкие? У меня сегодня исполком, а не собрание клуба»

Гинер ответил на вопрос о будущем Березуцких в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о будущем тренеров Алексея и Василия Березуцких в московском клубе.

«Останутся ли Березуцкие? У меня сегодня исполком, а не собрание клуба», — сказал Гинер.

По итогам сезоне-2021/22 ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ с участием 16 клубов.