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Андрей Аршавин: «После слов Федуна о снятии с чемпионата судьи стали лояльнее к «Спартаку». Другие хотят так же»

21:45
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал поведение владельца «Спартака» Леонида Федуна в начале сезона. После ничьей с «Сочи» (2:2) в первом туре Федун заявил о снятии красно-белых с чемпионата. В результате «Спартак» продолжил сезон и на данный момент идет на первом месте. После вчерашней игры «Спартака» с «Краснодаром» (3:1) гендиректор кубанцев Владимир Хашиг резко раскритиковал судей и припомнил «Спартаку» заявление о снятии.

Матч &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников". Резкое заявление «Краснодара» о судействе матча со «Спартаком»

— Может, для Спартака это хорошо, но для лиги плохо, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдет.

А во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать.

В Испании говорят: недовольны всегда только те, кто проиграли.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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