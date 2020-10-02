Анатолий Бышовец: «Сейчас «Динамо» может набрать очки с «Краснодаром»

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что «Динамо» может набрать очки в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром». По его мнению, на краснодарской команде скажется матч квалификации Лиги чемпионов против ПАОК (2:1), состоявшийся на этой неделе.

— Довольно трудно оценивать перестановки в команде, но уже любая неудача там заканчивается локальными переменами, — цитируют «Известия» Бышовца. — К сожалению, уже не раз менялись игроки, тренеры, руководители, но это давало только кратковременные результаты. Проблема системная, поэтому трудно сказать, в Новикове ли было дело. Но сейчас «Динамо» может набрать очки с «Краснодаром», поскольку и при ушедшем тренере часто преуспевало в противостояниях с топ-клубами РПЛ. А сейчас еще и соперник приедет после тяжелой встречи в Лиге чемпионов.