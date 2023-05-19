Тарханов: «В матче «Спартак» — ЦСКА будет решаться судьба серебряных медалей»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Думаю, все-таки ЦСКА будет фаворитом, хоть и матч в гостях. Они достаточно удачно провели последние игры, находятся в хорошей форме и с хорошим настроением. «Спартак», наоборот, может быть злым, пытаться реабилитироваться перед болельщиками. В плане игры ЦСКА сейчас получше. Они более ровно играют, выглядят хорошо и в обороне, и в атаке. У «Спартака», если Джикия не играет, то появляются большие проблемы в обороне. В атаке тоже не все в порядке, потому что по матчу с «Химками» было видно, что не хватает каких-то качеств. Моменты создают, но не реализовывают», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Также он считает, что ЦСКА займет второе место в РПЛ по итогам сезона.

«В этом матче будет решаться судьба серебряных медалей. Думаю, у ЦСКА будет серебро, а бронзу должен забрать «Спартак». Но я бы хотел, чтобы бронзу завоевал «Ростов», — сказал Тарханов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.