Кержаков: «Зенит» только сам себе может создать проблемы в матче с «Краснодаром»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Исход матча может быть любым, встречаются команды, которые лидируют в РПЛ. «Краснодар» играет дома, при своих болельщиках, это дает команде сил. «Зенит» может создать проблемы только сам себе. Если проиграет в самоотдаче, будет сложно победить. Но я надеюсь, «Зенит» не допустит такого послабления. Не стоит также забывать о мотивации «Краснодара», потому что игра с «Зенитом» — их шанс зацепиться за чемпионскую гонку и не отстать. Мне хочется верить, что мы увидим интересный футбол», — сказал Кержаков «СЭ».

Матч между командами пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.

(Софья Грецкая)