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Агент Норманна подтвердил интерес «Зенита» и «Краснодара» к игроку

22:12
Матиас Норманн. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матиас Норманн. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» и «Краснодара» к норвежскому полузащитнику. Ранее об этом сообщало издание Betonmobile.

«Информация об интересе «Зенита» и «Краснодара»? Это верно. Есть интерес с их стороны», — сказал Уорд «СЭ».

В сезоне-2020/21 24-летний норвежец провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость Норманна составляет 13 миллионов евро.

(Данил Алешин)

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