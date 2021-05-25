Агент Норманна подтвердил интерес «Зенита» и «Краснодара» к игроку

Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» и «Краснодара» к норвежскому полузащитнику. Ранее об этом сообщало издание Betonmobile.

«Информация об интересе «Зенита» и «Краснодара»? Это верно. Есть интерес с их стороны», — сказал Уорд «СЭ».

В сезоне-2020/21 24-летний норвежец провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость Норманна составляет 13 миллионов евро.

(Данил Алешин)