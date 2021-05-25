Агент рассказал о переговорах «Спартака» по Де Дзерби и Сетьену

Агент Джузеппе Сапиенца, представляющий агентство Excellence Sport, которое ведет дела бывшего главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена и нового наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби, рассказал о переговорах «Спартака» по этим специалистам.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Спартака» к обоим тренерам.

«Было общение по Де Дзерби со «Спартаком» в январе, но оно было незначительным. Затем был небольшой контакт по Кике Сетьену. Почему не произошло прогресса в переговорах? Я не знаю... Прошлое уже не имеет значения», — сказал Сапиенца «СЭ».

24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальца Руя Виторию. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

(Данил Алешин)