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Агент рассказал о переговорах «Спартака» по Де Дзерби и Сетьену

20:58
Роберто Де Дзерби. Фото Instagram
Роберто Де Дзерби. Фото Instagram
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Агент Джузеппе Сапиенца, представляющий агентство Excellence Sport, которое ведет дела бывшего главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена и нового наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби, рассказал о переговорах «Спартака» по этим специалистам.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Спартака» к обоим тренерам.

«Было общение по Де Дзерби со «Спартаком» в январе, но оно было незначительным. Затем был небольшой контакт по Кике Сетьену. Почему не произошло прогресса в переговорах? Я не знаю... Прошлое уже не имеет значения», — сказал Сапиенца «СЭ».

24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальца Руя Виторию. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

(Данил Алешин)

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