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Агент Чистякова: «Интерес к Дмитрию есть, но мы пока ничего не рассматриваем»

Алина Савинова
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Агент Андрей Талаев ответил на вопрос, возможен ли переход защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Мы не ищем других вариантов Дмитрию, у него контракт с «Зенитом». На данный момент Чистяков едет на сборы с «Зенитом». Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 5 матчей в РПЛ и 2 — в FONBET Кубке России. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-interes-est-no-dmitrij-edet-na-sbory-s-zenitom/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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