«Зенит» ждет встреча с Манчини

В конце января «Зенит» переедет из ОАЭ в Катар — с первого зимнего сбора на второй.

Как стало известно «СЭ», команда Сергея Семака забронировала в Дохе тот же отель, в котором в то же время будет базироваться сборная Саудовской Аравии, участвующая в Кубке Азии. С ней работает бывший главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини. На групповом этапе соревнований, которые по эпидемиологическим соображениям перенесли из Китая в Катар и сдвинули с прошлого года на этот, саудиты встретятся с Оманом, Киргизией и Таиландом.

Манчини тренировал сине-бело-голубых в сезоне-2017/18, в мае 2018-го его сменил Семак. Под руководством итальянца команда из Петербурга заняла в РПЛ только пятое место.