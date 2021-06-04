Оливер Кабрера, агент бывшего нападающего «Краснодара» Ари, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе подмосковных «Химок» к игроку.

«Интерес «Химок» к Ари? Нет, это неправда, но он любит Россию и хочет играть много лет в вашей стране. При этом у него много предложений из Бразилии», — сказал Кабрера «СЭ».

35-летний Ари выступает в чемпионате России с 2010 года. Помимо «Краснодара», он играл за «Спартак» и «Локомотив». В общей сложности форвард провел за три команды 305 матчей и забил 90 голов. Сегодня, 4 июня, «РБ Спорт» сообщил об интересе подмосковного клуба к Ари.

(Данил Алешин)