«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Гомесом

Полузащитник «Васко да Гама» Бруно Гомес может перейти в клуб РПЛ, сообщает в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, московский «Спартак» видит в 20-летнем бразильце потенциальную замену Алексу Кралу, которым интересуется «Вест Хэм».

Гомес — воспитанник «Васко да Гама». В прошлом сезоне он участвовал в 7 матчах за команду, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллионов евро.