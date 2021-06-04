«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Гомесом
13:38
Полузащитник «Васко да Гама» Бруно Гомес может перейти в клуб РПЛ, сообщает в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.
По данным источника, московский «Спартак» видит в 20-летнем бразильце потенциальную замену Алексу Кралу, которым интересуется «Вест Хэм».
Гомес — воспитанник «Васко да Гама». В прошлом сезоне он участвовал в 7 матчах за команду, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллионов евро.
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