20-летний Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком армейцев в сентябре, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний узбек провел за это время 4 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Второе место в голосовании занял форвард Федор Чалов, третье — нападающий Антон Заболотный.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе этого года.

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