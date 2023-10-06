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Сегодня, 21:55

Сенников считает, что сейчас «Локомотив» участвует в борьбе за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Урала».

«Сейчас «Локомотив» участвует в борьбе за чемпионство. Слабых команд в лиге нет, каждая может преподнести сюрприз. «Локомотив» показывает нормальную игру и набирает очки. Волноваться не стоит. В прошлом сезоне была другая ситуация, тогда клуб догонял лидеров. Сейчас на «Локо» настраиваются как на команду, которая борется за чемпионство. Психологически тяжело, когда ты находишься в верхней части турнирной таблицы и рискуешь потерять позиции. Изидор? Без него команда справляется неплохо, он и в «Локо» в основном выходил на замену. Время покажет, правильно его отдали в аренду или нет», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 10 туров команда Виктора Гончаренко занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Железнодорожники располагаются на третьей строчке, в их активе 18 баллов.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 7 октября. Начало — в 12:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005373635_sennikov_seychas_lokomotiv_uchastvuet_v_borbe_za_chempionstvo
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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Александр Солдатенков

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