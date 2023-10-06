Сенников считает, что сейчас «Локомотив» участвует в борьбе за чемпионство

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Урала».

«Сейчас «Локомотив» участвует в борьбе за чемпионство. Слабых команд в лиге нет, каждая может преподнести сюрприз. «Локомотив» показывает нормальную игру и набирает очки. Волноваться не стоит. В прошлом сезоне была другая ситуация, тогда клуб догонял лидеров. Сейчас на «Локо» настраиваются как на команду, которая борется за чемпионство. Психологически тяжело, когда ты находишься в верхней части турнирной таблицы и рискуешь потерять позиции. Изидор? Без него команда справляется неплохо, он и в «Локо» в основном выходил на замену. Время покажет, правильно его отдали в аренду или нет», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 10 туров команда Виктора Гончаренко занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Железнодорожники располагаются на третьей строчке, в их активе 18 баллов.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 7 октября. Начало — в 12:00 по мск.