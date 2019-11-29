18-летний Маркитесов готовится к «Зениту» с основой «Спартака»
14:51
Полузащитник «Спартака-2» Дмитрий Маркитесов подключен к занятиям с первой командой красно-белых, сообщает официальный Twitter клуба. «Спартак» проходит подготовку к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Ранее стало известно, что сегодняшнюю тренировку из-за простуды пропустил Аяз Гулиев.
18-летний Маркитесов в нынешнем сезоне провел 23 матча и забил 2 мяча в Олимп-ФНЛ, а также отыграл 3 встречи в молодежном первенстве РПЛ.
? К работе с первой командой привлечен Дмитрий Маркитесов из «Спартака-2» @fcsm_youth— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 29, 2019
Завтра красно-белые проведут еще одну тренировку, после чего отправятся в Санкт-Петербург. #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/NJ0f2VxTFJ
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