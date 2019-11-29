18-летний Маркитесов готовится к «Зениту» с основой «Спартака»

Полузащитник «Спартака-2» Дмитрий Маркитесов подключен к занятиям с первой командой красно-белых, сообщает официальный Twitter клуба. «Спартак» проходит подготовку к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее стало известно, что сегодняшнюю тренировку из-за простуды пропустил Аяз Гулиев.

18-летний Маркитесов в нынешнем сезоне провел 23 матча и забил 2 мяча в Олимп-ФНЛ, а также отыграл 3 встречи в молодежном первенстве РПЛ.