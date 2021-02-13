Нашу молодежь не котируют в Европе.

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг лучших молодых футболистов планеты. В список вошли игроки, родившиеся в XXI веке, то есть 1 января 2001 года и позже. Топ-50 возглавляет 18-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати.

Из РПЛ в рейтинге только один футболист — грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, которому в пятницу исполнилось 20. Россиян нет, зато есть сразу два украинца — 19-летний вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин и 18-летний защитник киевского «Динамо» Илья Забарный.

L'Equipe have ranked the best 50 young players in world football (born 2001 or after). pic.twitter.com/zbV4BAw2Wc — Colin Millar (@Millar_Colin) February 12, 2021

Заслуженные попадания

Для начала расскажем, чем так хороши украинские футболисты. Они действительно заслужили попадание в список. Забарный дебютировал за родное «Динамо» только осенью 2020 года, но быстро закрепился в основном составе, целиком провел сразу девять матчей Лиги чемпионов — шесть на групповом этапе и три в отборочном турнире. В группе у киевлян были «Барселона» и «Ювентус», и хоть они не набрали очков в матчах с грандами, но Забарного за границей точно заметили.

Трубин тоже ярко сверкнул минувшей осенью. Юный вратарь полностью сыграл пять матчей Лиги чемпионов и поразил Европу тем, что в трех из них «Шахтер» не пропустил. А ведь это были игры с «Реалом» (2:0) и «Интером» (дважды по 0:0). Более того, во многом благодаря Трубину донецкая команда до последних секунд группового турнира сохраняла шансы на выход в плей-офф и обошла в итоге «Интер».

О Кварацхелии мы прекрасно знаем, но и в Европе грузина высоко котируют. Зимой Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал материал, из которого следует, что у Хвичи лучшие показатели дриблинга среди юниоров вне топ-5 лиг (если считать всю Европу, то хавбек «Рубина» на втором месте). Не секрет, что за Кварацхелией следят сильные зарубежные клубы, и журналисты L'Equipe прекрасно об этом осведомлены. Кроме того, осенью Хвича играл за Грузию в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате Европы, что тоже могло запомниться в Европе.

Вынужденные звезды

Если о таланте Хвичи и в России, и в Европе слышали и до этого лета, то фамилии Забарного и Трубина широкой публике стали известны только осенью. Повторюсь, что оба заслужили попадание в список своей отличной игрой, но на них не обратили бы внимания без двух факторов.

Первый — матчи с грандами. В Европе не следят за лигами вне топ-5. Конечно, Португалия и Голландия тоже иногда попадают в ленту новостей зарубежных изданий, но это исключения. Лига чемпионов — вот витрина. И чем выше статус соперника, тем больше софитов направлено на футболиста.

Второй — кадровые трудности в командах. Осенью футбольную Украину скосил COVID-19. Сборная была вынуждена заявлять на матчи Лиги наций даже 45-летнего Александра Шовковского, с огромными проблемами столкнулся и «Шахтер» — в частности, Трубин дебютировал в Мадриде из-за положительного теста Андрея Пятова. Забарный был командирован в основу в сентябре, потому что у «Динамо» были травмированы три центральных защитника (Шабанов, Бурда и Попов). Оба украинца воспользовались своими шансами.

Когда в рейтинге будут наши?

У российских команд тоже были сложности этой осенью. Но, к примеру, за «Зенит» в Лиге чемпионов играли Прохин (180 минут) и Шамкин (56), за «Локомотив» — Иосифов (14), Мухин (44) и Сильянов (2), а за «Краснодар» выступали футболисты 2000 года рождения, но не моложе. Никто из юных россиян этой осенью не играл так много, чтобы оказаться на радаре. Да и эпидемии, подобной той, которая настигла «Шахтер» перед матчем в Мадриде, российские клубы не испытывали. А самое главное — не побеждали. Донецкая команда стала открытием турнира для всей Европы, ей не хватило одного очка для выхода в плей-офф. Киевское «Динамо», к слову, тоже вышло в Лигу Европы.

У России прекрасная молодежь. Перспективные игроки есть во всех клубах, но на элитном уровне они почти не выступают. А в рейтинге L'Equipe подавляющее большинство — тинейджеры, которые уже закрепились в своих командах на взрослом уровне.

Из тех, кто подходит по параметрам, в первой восьмерке играет только Вадим Карпов — 18-летний защитник ЦСКА в текущем чемпионате провел 534 минуты. Но обижаться на французов за то, что его нет в рейтинге, мы не будем. Карпов в Лиге Европы сыграл только 12 минут, да и там ЦСКА выступил слабо.

Другое дело, что составлять рейтинг перспективных игроков на основе текущих достижений не совсем корректно. Очевидно, что все 50 футболистов из списка не станут мировыми звездами. Как очевидно и то, что уже в этом году сверкнет кто-нибудь совсем юный, кого L'Equipe в свой рейтинг не включила. Очень хочется, чтобы этим кем-то стал российский футболист.