«С детства следил за игрой Акинфеева, всегда мечтал ему забить». Большое интервью новой звезды «Рубина»

Денис Макаров — о тренировках Слуцкого, Роббене и Кварацхелии, выборе между «Рубином» и ЦСКА, родителях и жене, скромности и вере в себя, COVID и вакцинировании.

22-летний полузащитник Денис Макаров — новая звезда «Рубина», за которой охотятся многие клубы РПЛ. В прошлом году он дебютировал в премьер-лиге, попал в молодежную сборную и забил несколько важных мячей для «Рубина».

В интервью «СЭ» Макаров рассказал о подъеме с самых низов до победного гола в ворота Акинфеева, скромном образе жизни, любви к Арьену Роббену и перепалке с Георгием Джикией.

«В этом сезоне мог забить больше десяти голов. Надо работать над реализацией»

— Денис, какие у тебя ожидания от оставшейся части сезона? «Рубин» идет 9-м, но неподалеку от зоны еврокубков.

— Мы хотим выиграть оставшиеся матчи. Думаю, хорошо подготовимся. Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков. Считаю, наша команда на сборах сплотилась еще больше и показывает более качественный футбол, чем в прошлом году. Стартовые матчи у нас со «Спартаком» и «Зенитом» — мы к ним тщательно готовимся.

— У «Рубина» серьезные амбиции?

— Леонид Викторович пришел сюда не просто так. В первый год он присматривался, строил команду и продолжает ее строить. Думаю, со временем мы будем решать серьезные задачи. Потому что состав подобран очень качественный для борьбы за высокие места. Нужно время.

— Ты уже год в команде, дебютировал в РПЛ после ФНЛ. Как ты изменился?

— Под руководством Слуцкого я очень вырос. Когда пришел из «Нефтехимика», то играл в другой футбол. Здесь я заметно прибавил в отборе, скорости, физике, технике.

— Слуцкий готовил резюме по итогам первой части сезона. Что было в твоем?

— Все знают, над чем мне надо работать — над реализацией. Надо прибавлять в завершении. Мог забить больше десяти голов. Где-то мне не везло: создавал очень много шансов, и команда для меня. Я даже с метра в игре с «Локо» не забил. Это просто невезение. Думаю, в новом году дела пойдут лучше.

— Ты в тройке самых бьющих игроков РПЛ после Влашича и Панченко. Как оценишь эту статистику?

— Это моя инициатива, всегда говорю, что если окажусь в ударной позиции, то буду бить. Если вижу, что уместнее отдать пас, то сделаю это.

— У тебя четыре гола в сезоне, но ты говорил, что хочешь стать лучшим бомбардиром. Планы не поменялись?

— Все так же. Я не менял цель и иду к ней. Если бы я забивал в тех моментах, которые транжирил в первой части сезона, то уже был бы в тройке лучших. Работаю над реализацией и, думаю, еще смогу вклиниться в гонку бомбардиров.

— Какие у тебя ожидания от 2021 года?

— У меня есть шанс попасть на молодежный Евро. Поставил задачу проявить себя там. В марте уже начнется групповой этап турнира. Конкуренция в сборной очень высокая. У меня есть три стартовые игры в весенней части РПЛ, чтобы проявить себя.

Хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы наконец-то закончилась пандемия.

— Как тебя коснулся COVID?

— Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

— Как относишься к вакцинированию?

— Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.

«Удивило, что у Слуцкого все тренировки с мячом и нет кроссов»

— После ФНЛ тяжело перестраиваться на работу со Слуцким?

— Были свои нюансы, но в целом чем-то похоже на то, что было в «Нефтехимике» с Уткульбаевым. Там мы так же отрабатывали прессинг, как просит Викторыч. Но в «Рубине» мы играем в более комбинационный футбол. А в плане тактики и подхода Уткульбаев похож на Слуцкого.

— Что Леонид Викторович от тебя требует?

— Делать игру и результат. Помогать команде побеждать, играть агрессивно. Он не боится доверять молодым, раскрыл Хвичу, меня, Бакаева. Тренеры обычно придерживаются шаблонов, а Слуцкий не душит и дает нам импровизировать.

— Со стороны все видят веселье — шутки, подколы, видео со Слуцким. Какой он в работе?

— Он может напихать, наорать, а не только похвалить. Это нормальный рабочий процесс. Иногда у тренера нет настроения — либо игрок устал и психует. Слуцкий часто шутит на тренировках, пытаясь взбодрить команду, но работа при этом идет очень серьезная.

— А что тебя больше всего удивило?

— То, что вся работа на тренировках проходит только с мячом. У нас нет никаких кроссов и забегов, как это делают почти все тренеры в России. У Слуцкого квадраты, тактика, удержание мяча, футбол три на три, пять на пять, атаки три в два. У нас нет никаких кроссов. И это меня очень сильно удивило. Думаю, это намного лучше, чем просто так бегать кругами. За счет прессинга, который мы отрабатываем на тренировках, мы серьезно прибавили.

— Как тебе помогает Веретенников? Какие советы дает?

— Мы очень хорошо общаемся. Когда я ушел из «Оренбурга», не прерывали с ним связь. После тренировок вместе отрабатываем удары по воротам под правую и левую ногу. Он учит и подсказывает, как правильно действовать.

— Ты стал целенаправленно работать над слабой правой ногой?

— Да, мы отрабатываем удары на тренировках, больше нагружаю ее. Это и фишки, обыгрыш. Нужно чаще бить, перекладывать мяч под правую. Было много моментов в сезоне, которые я не реализовал, потому что правая нога не так развита. И я сейчас упорно над этим пробелом работаю.

— Слуцкий постоянно проводит командные мероприятия: квизы, пейнтбол, разные игры. Насколько это помогает переключиться?

— Наверное, лучшие результаты дает квиз. Все сплачиваются, веселятся. В такой момент мы еще больше становимся командой.

— Новички теперь поют песни на ужине. Ты в прошлом году пел?

— Да, я тоже пел. Это вообще нормально и пришло из Европы — Леонид Викторович это привез в «Рубин». Я пел песню Кузьмина «Пять минут до дома твоего». Давно ее знаю, выучил пару лет назад. Слуцкий поржал над моим исполнением.

— Как тебе новогодний клип «Рубина» с вокалом Леонида Викторовича?

— Хороший клип. Были очень долгие съемки. Очень круто, и всем понравилось, как снят ролик, сама песня, сюжет. У меня вся семья была в восторге. Друзья скидывали и говорили, что у нас крутые операторы и сценаристы.

— Ты в ролике отправляешь посылку Джикии. Как эта идея появилась?

— Это придумали ребята из пресс-службы. А я легко согласился.

— Ваш баттл с Джикией — как ты отреагировал на его слова?

— Не сказал бы, что был баттл. Я сказал свою точку зрения после матча, а Джикия ответил. Это лишь эмоции после игры.

— Вы знакомы?

— Нет, и мы вообще не общались, только на поле пересекались.

— Ты сказал, что «Рубин» будет выше «Спартака» после сезона. Это попытка встряхнуть команду или эмоции?

— Да, я хотел встряхнуть команду. Но при этом реально так думаю. У нас есть для этого все шансы. Осталось 11 игр, отрыв не такой критичный. В той игре со «Спартаком» (завершилась со счетом 0:2. — Прим. «СЭ») мы доминировали, если посмотреть статистику.

«Выбирал между «Рубином» и ЦСКА»

— Летом тебя хотел подписать «Краснодар», а на днях появилась информация об интересе «Динамо». Что об этом слышал?

— Узнаю об этом только в интернете. Думаю, это может знать только руководство «Рубина». Со мной никто не связывался.

— О переезде в Европу мысли есть?

— У каждого футболиста есть такая цель. Но для этого надо работать. Просто так туда никто не уедет, и для этого надо играть в сборной России, в еврокубках.

— Где ты хотел бы себя попробовать?

— Главное — развиваться. Любая европейская лига сильнее нашей, поэтому неважно. Я слежу за чемпионатами Англии и Испании — две лиги, которые мне очень нравятся.

Вообще очень хотел бы попасть на английский стадион или немецкий, чтобы почувствовать атмосферу полной арены. Как границы откроются, обязательно поеду.

— До прихода в «Рубин» ты следил за ЦСКА.

— Да, я ведь выбирал между «Рубином» и армейцами. Московский клуб всегда был мне интересен, симпатизировал ЦСКА. Но обстоятельства сложились так, что я перешел в «Рубин» и ни разу об этом не пожалел.

Если бы не Слуцкий, вряд ли так поступил бы. Гончаренко тоже звал, мы с ним общались в Москве на тему того, где он меня видит. Но выбрал «Рубин» из-за тренерского штаба.

— Победный гол в ворота ЦСКА был особенным?

— Было очень приятно забить на 90-й минуте решающий гол. Невероятные эмоции. Самое главное, что команда выиграла. Я с детства следил за игрой Акинфеева, всегда мечтал ему забить, и в том матче получилось так эффектно отличиться.

— Ты и Кварацхелия — одни из редких игроков РПЛ, кто смело идет в обводку.

— Да, но есть еще Лесовой и Эджуке. Думаю, это что-то дворовое, как говорил Слуцкий. У нас ведь не было компьютеров, приставок. Помимо тренировок и турниров в академии в детстве мы каждый день играли в футбол во дворе.

— Ты играешь в атакующей тройке с Хвичей, который провел яркий год. В чем его феномен, почему все хотят его купить?

— Талантливый футболист. Он очень техничный парень и видит поле. Бывает, чуть передерживает мяч. Но если у него идет игра, его никто не остановит.

Он может стянуть на себя соперников, найти партнера пасом в свободной зоне или забить. Хвича забивал очень важные мячи. Он очень молодой, когда повзрослеет, наверняка прибавит. У него все впереди. Если его правильно направлять, Квара будет играть в Европе.

— Иногда Хвича теряет мячи, и вам приходится обороняться из-за его обрезов. Как вы такие моменты воспринимаете?

— Бывает такое. Но мы понимаем, его нельзя ограничивать. Когда у него идет игра, его не остановить. Понятно, что назад бежать нам неприятно, но куда деваться? Все мы ошибаемся. Хвиче нужно набраться опыта.

— Звездняка у него нет?

— Нет, очень спокойный парень. По-русски он плохо говорит. Но Хвича очень добрый, приятный. Звездности в нем никогда не видел.

— В команде вообще есть игроки со звездняком?

— Нет, и это зависит от команды, от тренера. А с чего звездиться? Пока рано. Вот если мы займем первое место, то это для нас будет большое испытание. Тогда и посмотрим.

Прошлый сезон для нас был испытанием на выживание, а в этом мы уже набрали неплохой ход. Сборы могут хорошо сказаться. Если в этом году ничего не добьемся, то у нас есть следующий сезон. Думаю, мы выйдем на высокий уровень.

— Психологически тяжело бороться за выживание?

— Было очень тяжело. Мы понимали на сборах, что будет трудно. У нас было очень много теории, разборов. Видно, как Викторыч переживал. У нас не все на сборах получалось, было мало взаимопонимания, и ставился совсем другой футбол.

Вышли на первые матчи: с «Тамбовом» сыграли 0:0, а затем проиграли в Казани «Крыльям Советов». И после этого морально стало очень сложно. Боялись, что можем вылететь. Но затем пересмотрели свое отношение к ситуации и начали побеждать: обыграли «Оренбург» и «Краснодар» — это были важнейшие очки.

— Почему с топ-командами «Рубин» играет удачнее, есть победы, голы, а с соперниками из второй части таблицы зачастую возникают сложности?

— Психологический фактор. Кроме того, в матчах с топ-клубами играешь ты и соперник, а команда ниже классом не дает. Ее тяжело вскрывать. А если она еще случайно забьет...

— Между уровнем ФНЛ и РПЛ пропасть?

— Разница большая — в мастерстве, отношении. Даже в перелетах, которые очень сказываются. В ФНЛ тяжелее: ты летишь от Нижнекамска до Томска и Красноярска — это все через Москву. Сильно выматывает. А в РПЛ все на другом уровне. Футбол тоже другой. Уровень повыше.

— Наш футбол в упадке?

— Считаю, что так. Причины в системе, в подходе к развитию детского футбола. Вот была топовая академия Коноплева, которая выпустила кучу футболистов. Но пришли непрофессионалы, привезли непонятных игроков. Так происходит и в других сферах нашего футбола, и это оказывает негативное влияние.

«Не привык транжирить и выпячивать себя. Надо жить без пафоса и показухи»

— Родители по-прежнему живут в Тольятти?

— Да, папа часто приезжает ко мне в Казань на игры, мама — реже. Они по-прежнему работают на «АвтоВАЗе». Мама собирается увольняться, со спиной у нее сложности. В целом же все хорошо, я им всегда помогаю и обеспечиваю.

— Ты хотел купить им квартиру.

— Одна семейная квартира уже есть, да. Летом планируем, чтобы они переехали в другую квартиру, получше. Посмотрим. Главное, чтобы у них была крыша над головой. Когда что-то будет нужно, я всегда помогу.

— В сентябре ты женился. Как сильно поменялась твоя жизнь?

— Я стал более ответственным по отношению к своей супруге и вообще к жизни. Думаю, еще больше будет ответственности и изменений в нашей жизни, когда у нас появится ребенок. Такие планы есть.

С супругой знаком с 15 лет, мы познакомились в Тольятти.

— Как?

— Во «ВКонтакте»! Общие подруги были, я подумал: «Дай посмотрю девчонок». Увидел ее — симпатичная девушка. Сначала пролайкал все фотографии, а потом через недельку написал. Мне было 15 лет! С тех пор мы вместе.

— Чем она занимается?

— Около десяти лет занимается танцами. Раньше тренировала детей в Тольятти. Снимала танцы, свадьбы. Она у меня очень увлечена съемками: проходит курсы, ездит в Москву на обучение. Снимает клипы.

— Свадьбу провели в Тольятти?

— Да, я уезжал на два дня. Она должна была пройти в июле, но пришлось перенести на сентябрь. Проводили свадьбу в Тольятти с хорошим ведущим, музыкантами. Из команды никого не звал, потому что шел сезон, никто не поехал бы.

— Раньше ты жил на 10 тысяч рублей в холодной Якутии, но сейчас дела гораздо лучше. Как ты изменился после такого скачка в зарплате?

— Первым делом я купил себе квартиру в Тольятти, потому что должна быть крыша над головой. А в целом никак не изменился, точно так же откладываю деньги, помогаю родителям, коплю на вторую квартиру.

— Что или кто помог не сдаться, когда приходилось играть в Якутске без денег и сидеть на дошираке?

— Я очень благодарен одному человеку — Сергею Петровичу Никитину. Он создал клуб «Импульс» и всегда меня поддерживал. Это он отправлял меня в «Якутию», «Саранск», «Оренбург». Это все шло через него, и я ему очень благодарен. Мы с ним по сей день близко дружим.

Когда перешел в «Оренбург», то очень помогал Олег Саныч Веретенников. В каждой команде был хороший коллектив и поддержка. Еще и семья в меня всегда верила.

— Как заставить себя тренироваться в минус 50 и верить, что будешь забивать в РПЛ Акинфееву?

— В Якутии были условия для тренировок. Да, иногда автобуса не было, и приходилось идти пешком с тренировки. Но за счет желания и характера я не терял интерес к футболу. Понял, что хочу играть и готов жертвовать, в 15 лет — всем, чтобы пробиться наверх.

— Это закалило?

— Да, тот период стал очень важным в жизни. Я на всю жизнь закалился, и теперь меня ничем не испугаешь.

— Были травма, после которой тебя убрали из академии имени Коноплева.

— Да, но я все равно благодарен тем, кто там работал. В академии я стал футболистом. Коноплев открыл школу, которая дала нашему футболу много ярких игроков. Но когда он ушел, там начались плохие дела. Пришли левые люди, начался хаос. Очень жалко школу.

Помимо поддержки тренеров и семьи сыграло роль и мое желание. Я никогда не думал бросить футбол. Сейчас живу по-прежнему скромно и никогда себя не балую.

— Нетипично для российского футболиста.

— С детства так сложилось. Не привык транжирить и выпячивать себя. Мы с женой спокойно живем. Если нам что-то надо, то купим. Если захотим отдохнуть, то слетаем. Но, считаю, надо жить без пафоса и показухи.

— А как ты относишься к тому, что игроки с хорошими контрактами покупают дорогие машины, брендовую одежду?

— Это дело каждого. Может, кто-то хочет похвастаться тем, что у него все есть. Но я считаю, что счастье любит тишину. Поэтому у меня другой образ жизни.

При этом я начал заниматься бизнесом: у меня есть свой бар в Казани, который работает с декабря.

— Расскажи.

— Мы открыли его с другом. Там можно посмотреть любые спортивные трансляции: хоккей, футбол, все матчи «Рубина». У нас хорошая кухня. Во время отпуска я ездил туда, познакомился с персоналом. Занимаюсь этим делом, мне очень интересно. Привожу туда футболки игроков «Рубина» и других команд РПЛ. Постепенно люди приходят, даже болельщики «Рубина» хвалили.

— А на чем ты ездишь?

— На старом клубном джипе — корейском внедорожнике. Не стал покупать себе машину, устраивает клубная. А жене купил у знакомых подержанную. Она у меня только получает права.

— Почему не новую?

— А зачем? Она же только учится, пусть пока на старой попрактикуется.

«Лучшее место на Земле — там, где мои близкие»

— Лучшее место на Земле?

— Мой дом, где моя семья. Речь не о локации, а о моем окружении. Где мои близкие — там лучшее место.

— А лучшее место для отдыха?

— Я мало где отдыхал, потому что не всегда позволяли возможности. Последний раз я отдыхал год назад перед переходом в «Рубин» — в Гоа. Был в настоящих джунглях, там такая красота — не описать.

— Где хотел бы побывать?

— Есть мечта съездить в Канаду: сходить на хоккей, в горы. Там очень красиво. Ну и хочется увидеть Америку. В ближайшее время в отпуск, надеюсь, поедем с супругой в Италию или Испанию.

— Как прошли новогодние каникулы?

— Я был с женой в Тольятти. Родителей отправил на отдых в Сочи. Во время отпуска стараюсь отключиться от всего — телефон только для звонков близким.

— Любимое приложение?

— Instagram, Twitter и Netflix.

— В Instagram тебе много пишут?

— Да, и я всегда отвечаю на слова поддержки.

— А что делаешь в Twitter?

— Ничего не выкладываю, просто читаю подписки. Зарегистировался, когда мне было 13—14 лет. Он закрытый, потому что я такую фигню в детстве писал. Такой бред! Знаешь, у ребенка какие мысли: «Вперед, и никогда не сдаваться!» (Смеется.) Я больше читаю новости, какие-то тексты.

— Что у тебя с музыкой?

— Слушаю вообще все: рэп, попсу, классическую. Вот, смотрим мой плейлист: «Кто тебя создал такую», «Коламбия пикчерз не представляет». Но и Моргенштерна мне нравится слушать, люблю его.

— Кто в раздевалке отвечает за составление плейлиста?

— Бакаев, Игнатьев и Шатов. А, еще Деспотович. Весело, когда они танцуют своей компанией.

— Постеры с какими игроками висели у тебя в комнате?

— С Роббеном, Криштиану и Месси.

— Ты рассказывал, что пытаешься играть как Роббен. Чем он тебя так привлек?

— Я начал смотреть за его игрой в «Реале» по записям. Он тоже левша, сразу мне понравился манерой игры. А когда я начал играть в первенстве КФК, то понял, что у меня в матчах такие же ситуации на поле. Я смещаюсь в центр, обыгрываю и бью левой. Даже сейчас пересматриваю его голы, хотя уже ничего нового не вижу! У Роббена же всегда это проходило. Если над этим работать, то ни один защитник не прочитает тебя и не остановит.

— Ты до сих пор изучаешь его игру?

— Да, конечно. Смотрю и пытаюсь повторять. Я всегда это отрабатываю после тренировки. Не просто так остаюсь и шарашу по воротам. Работаю над собой и совершенствую свою игру каждый день.

— На сборах ты играешь в FIFA. Какую команду выбираешь?

— «Ювентус»! Нравится играть за Роналду, но я могу взять и «ПСЖ». Мне нравятся быстрые игроки. Вообще люблю просто сам с компьютером поиграть.

На сборах смотрю сериалы. «Как избежать наказания за убийство» — это очень крутой сериал. Третий сезон смотрю, рекомендую его.

— Youtube?

— Нет, особо не смотрю. Иногда только какие-то подборки шуток.

Шатовым» «Хотел бы фото с Роналду , а есть только с Деспотом

— Человек, с которым ты хотел бы увидеться?

— Даже не знаю... Никогда об этом не думал. Но я хотел бы совместную фотографию с Роналду. Это нормально, все хотят селфи с таким великим игроком.

— А есть фото с кем-то из звезд?

— Нет, только с Деспотом и Шатовым! (Смеется.)

— Меняешься майками после матчей?

— Да, начал меняться. Хотя в начале сезона не менял, свои майки отдавал родным, друзьям и в академию Коноплева. А сейчас беру футболки из любой команды у кого угодно. Но звезд пока нет. Я все пытался взять свитер Акинфеева, но не получилось.

— Кто лучший игрок мира, не считая Месси и Роналду?

— Салах — он гремит в последние годы. Это очень сильный футболист, техничный. Называть Неймара или Мбаппе — это как-то банально.

— Лучший гол по твоей версии?

— Мой, с центра поля за «Нефтехимик»! Шучу. Думаю, гол Роббена на «Олд Траффорд» с углового. Он бильярдным ударом прямо под штангу отправил мяч. Выдающийся гол.

— Если бы оказался перед Роббеном, что сказал бы ему?

— Просто обнял бы его, попросил фото и автограф!

— Дай совет тем, кто сейчас играет на любительском уровне, грезит большим футболом и, как ты, хочет забивать Акинфееву в РПЛ.

— Никогда не останавливайтесь, верьте в себя и свои силы. Самое главное — это желание. Без этого мало чего можно добиться. Чудеса иногда случаются, но очень редко. Все дается только через упорный труд. Поэтому работайте и не переставайте верить в себя.