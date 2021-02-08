«Золотой мяч» и «дерби уничтожения»: от Канчельскиса до Аршавина. Наши самые яркие хет-трики в Европе до Головина

Александр Головин стал восьмым российским футболистом , которому удалось забить три мяча в матче одного из топ-5 чемпионатов, и первым за последние девять лет. Вспоминаем самые яркие хет-трики наших в Европе.

Первым игроком из России, сделавшим хет-трик в топовом европейском чемпионате, стал Сергей Кирьяков. Он уехал в «Карлсруэ» перед сезоном-1992/93 и в своем втором матче за новый клуб забил три мяча в ворота «Вердера», который в итоге стал чемпионом Германии. Первый сезон в бундеслиге вышел для Кирьякова отличным: 11 голов в 29 матчах помогли команде выйти в Кубок УЕФА.

В следующем сезоне Кирьяков сделал еще один хет-трик. «Карлсруэ» проигрывал дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3, россиянин забил три мяча за 15 последних минут первого тайма и сравнял счет. Интересно, что после перерыва Кирьяков еще и получил красную карточку.

По итогам 1993 года Кирьяков вошел в число лучших футболистов Европы по версии France Football, разделив 21-е место в списке претендентов на «Золотой мяч» с Дино Баджо и Джузеппе Синьори, Дэвидом Платтом и Франком Созе.

Канчельскис и «дерби уничтожения»

Представляете, сколько всего выиграл «Манчестер Юнайтед» с 1994 года? Но в клубе по сей день вспоминают хет-трик Андрея Канчельскиса в ворота «Манчестер Сити». «Не так много футболистов могут похвастать, что они делали хет-трик за «Юнайтед». И еще меньше могут сказать, что они забивали три мяча в манчестерском дерби», — писал официальный Twitter клуба всего лишь три месяца назад, вспоминая «дерби уничтожения».

Not many players can say they've scored a hat-trick for United.



Even fewer can say they've done it in a Manchester derby.



? In our latest ??? ???, Andrei Kanchelskis tells us how he did it #OnThisDay in 1994... — Manchester United (@ManUtd) November 10, 2020

Канчельскис стал автором первого хет-трика «Юнайтед» в дерби с 1960 года и вообще первого в эпоху премьер-лиги. Более того, к трем мячам он в той встрече добавил голевую передачу. Футболка с матча, подписанная Канчельскисом, стала частью коллекции клубного музея.

«Тренер после матча был счастлив — улыбался как никогда, — вспоминал в своей книге Канчельскис. — Сказал мне: «Такое случается не каждый день, Андрей». Услышать такое от Алекса Фергюсона — выше всяких похвал. Хотя сам я чувствовал себя опустошенным. И даже не стал отмечать победу, к тому же был четверг, и пойти особо было некуда. Еще помню, что тогда я впервые решился дать интервью местному телевидению на английском...»

Карпин и та самая «Валенсия»

В марте 2001 года Валерий Карпин забил три мяча за «Сельту» в ворота «Валенсии». Той самой «Валенсии», которая за год до этого вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Реалу», а в тот момент шла за второй попыткой стать лучшей в Европе. Команда Эктор Купера вновь дошла до финала, но на этот раз уступила «Баварии» в серии послематчевых пенальти.

Карпин забил три мяча Сантьяго Канисаресу в течение 14 минут второго тайма — с 51-й по 65-ю. Сначала реализовал два пенальти, а затем забил с игры. «Безумной радости не испытал, потому что не склонен преувеличивать значение того, что сделал: все-таки два гола из трех забил с пенальти», — сказал тогда «СЭ» Карпин, прилетевший на следующий день в сборную.

Покер Аршавина

Возможно, мы когда-то забудем, кому отгружал трешку Головин, но четыре мяча Андрея Аршавина на «Энфилде» останутся в памяти навсегда. Четыре удара и четыре гола, удивленное лицо и четыре пальца Аршавина, восторженный комментарий Георгия Черданцева — прошло уже почти 12 лет, но кажется, что все это было как будто вчера.

«Особые слова здесь не нужны, — говорил тогда Аршавин в интервью «СЭ». — Просто какое-то очень приятное состояние внутри. Но в то же время проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было. Потому что забить четыре мяча трудно даже команде второй лиги. Если еще учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось».

Овация для Погребняка

О хет-трике Павла Погребняка за «Фулхэм» в 2012 году вчера вспоминали часто, потому что до Головина никто из наших по три мяча за матч в европейских топ-чемпионатах не забивал. Более того, только Погребняку удавалось оформить хет-трик в двух разных лигах — в Германии и Англии.

Погребняк тогда только-только перешел из «Штутгарта» в «Фулхэм». В Англии он провел по голу в двух первых матчах, а в третьем отправил три в ворота «Вулверхэмтона». И головой забил, и с добивания, и даже нерабочей правой ногой. Погребняка заменили за пять минут до конца, и трибуны проводили его овацией. «Было такое, — говорил Павел в интервью «СЭ». — Очень приятно, что публика меня полюбила. После каждого хорошего действия трибуны аплодировали. Мне кажется, ради этого и стоит играть. Болельщики еще что-то скандировали, но я пока английский не до конца разбираю. Все это, конечно, здорово, но знаю: надо не останавливаться, трудиться, продолжать забивать».