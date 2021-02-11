Хрустальный хет-трик «Шахтера»

Летопись Акселя Вартаняна. 1980 год. Часть девятая.

Заголовок подсказал тему. Вы правы, на повестке дня Кубок Советского Союза. Предъюбилейный,39-й со дня рождения. В прошлый раз мы вам об олимпийском турнире рассказывали, финал которого завершился 2 августа, а через неделю на поле тех же «Лужников» разыграли свой Кубок, советский, по утвержденной в прошлом году комбинированной формуле.

Сходство и различия

На первом этапе, предварительном, соорудили те же восемь зон. Система демократичная, круговая, все по разу встречались со всеми. На втором этапе демократию свергли, шутки кончились, вступившие в силу жесточайшие кубковые правила жалости не знали: проиграл (в основное время, дополнительное, в серии пенальти — все едино) — вышка, расстрел. Поскольку первый этап и часть второго проводились в суровую для футбола пору, конец февраля — март, зоны формировали в южных регионах, где теплее.

Внешне схема в сравнении с прошлогодней схожая, но не идентичная. В

1979-м участвовало 48 команд, ныне — 47. Недокомплект, в восьмой зоне одной недосчитались, московского «Динамо». В начале марта предстояло ему две игры 1/8 финала Кубка кубков. При желании могли сочетать матчи союзного Кубка с еврокубковыми. И практику перед ответственными международными встречами получили бы. Не пожелали, пошли другим путем (куда этот путь заводит, мы знаем), по заграницам слонялись. Хозяин — барин. На нет и суда нет. За отказ вообще-то и снять с турнира могли. Не наш метод, страна-то самая на планете гуманная, о людях денно и нощно заботится, коммунизм для них строит. Короче, уважили динамовцев, без игр в следующий этап допустили. Не родись красивой, а родись счастливой.

В прошлом году только победители зон проходили в кубковый этап, четвертьфинальный (ныне на английский манер называют плей-офф, я избегаю). В этот раз продолжили с восьмой части финала, куда прошли по две команды из каждой зоны. Из последней — одна и приписанное к ней московское «Динамо» (по блату).

Жизнь била ключом

Начну, как и положено, с самого начала, с предварительного этапа. «Персонально приглашенные» таблицы, невольные соавторы вашего покорного и довольно словоохотливого слуги, позволят ему (то есть мне), избежав статистических деталей, обрисовать общую картину, а частностей касаться по необходимости.

Раннее начало розыгрыша начальники объяснили необходимостью сократить межсезонную зимнюю спячку. Так ли это? «Сон» давно уже свели к минимуму. Начинали подготовку к сезону не выспавшись, в начале января (некоторые в декабре), в залах, по возможности на воздухе. Ближе к весне улетали в теплые края. Здесь в неимоверно трудных условиях, погодных, бытовых, и пахали, по две-три на дню тренировки и раз в неделю контрольные матчи. Жизнь била ключом. Ранняя встреча с Кубком ничего по существу не изменила, паузу не сократила, разве что ответственность за результат возросла. В остальном подготовка к чемпионату, скорректированная тренерами, осталась прежней: тот же тренировочный график в свободные от кубковых матчей дни.

А минус, причем существенный, на поверхности. Негоже было самодостаточный кубковый турнир превращать во вспомогательный. Игроки вступали в официальные соревнования, не достигнув оптимальных физических кондиций, не восстановив технических навыков. И тренеры напрягались в процессе поиска оптимального состава, претерпевшего изменения в межсезонье в связи с уходом по разным причинам одних игроков и приходом новичков. Не говорю о погодных аномалиях, неполноценных для тренировок и матчей полях. Одно дело принимать «грязевые процедуры» в контрольных играх и спаррингах, другое — в союзной значимости турнире.

Впрочем, сетовать на капризы погоды вряд ли уместно. А чего от нее ждали на стыке зимы и весны? Ясного безоблачного голубого неба, теплых солнечных лучей и редких осадков в виде кратковременного освежающего дождя? Вовсе не капризничала погода, такая она по природе своей в это время года, стервозная, сумасбродная. И считаться с ней необходимо прежде всего функционерам, это они вынуждали футболистов испытывать на себе взбалмошный ее нрав.

Даже в благополучном солнечном узбекском Самарканде, где температура воздуха и зимой ниже десяти градусов тепла не опускается, долго крепилась, а накануне турнира взбрыкнула: ушла в минус и укутала все вокруг, включая футбольные поля, толстым снежным одеялом. Короче, посетил благословенный край, как любят сегодня выражаться, антициклон.

Каким-то боком он и Таджикистан зацепил. Несильно, попугал немного небольшим морозом и мокрым снегом. Через пару дней опять потеплело. Здесь другая проблема: в трех городах матчи проводились. От Душанбе до Курган-Тюбе расстояние солидное, поездки в оба конца утомительны. До Нурека, где ЦСКА с «Гурией» встречался, ближе, но добираться до него сложнее, опаснее: дорога горная, крутая, извилистая, пролегает через перевал.

Бунтарь из Киева

О погоде больше ни слова. Что же касается самого турнира, цели и задачи в ходе его, как это ни покажется странным, у участников различались. Одни всерьез настроились на борьбу до победного конца, другие, осознавая, что не по Сеньке шапка, вели привычную рутинную подготовительную тренировочную работу, а к кубковым матчам относились как к проверочным, контрольным на пути к главному соревнованию — чемпионату.

И у чиновников дел по горло. У них свои заботы: придумать, организовать и провести мероприятия, не считаясь с мнением тех, для кого предназначались. Главное — галочку поставить и отчитаться о проделанной работе перед вышестоящим начальством. А подчиненных (и без того трудились в поте лица) обременили дополнительным и обязательным для всех испытанием — сдачей норм по физической подготовке под неусыпным контролем проверяющих. Контролеры ставили оценки и грозили большими неприятностями не выполнившим нормативы. В программе — прыжки в длину с места и беговые виды. Дистанция 30, 400 и 3000 метров.

«Побойтесь Бога, — взмолились испытуемые, потные, грязные, еле передвигая ноги, — ни сна, ни отдыха не даете измученной душе». Больше, разумеется, телу. Возмущенные тренеры пытались доказать абсурдность этого распоряжения и попросили хотя бы сдвинуть сроки, перенести «сессию» на вторую половину марта и провести ее в предусмотренной календарем десятидневной паузе между матчами восьмой и четвертой частью финала. Ща-а-ас! Товарищ начальник,

С. Полевой, представитель Управления футбола СССР, непреклонен, настоял на выполнении спущенного сверху (и над ним верх имелся) распоряжения.

Тренеры 46 команд (московское «Динамо» и от сдачи нормативов освободили) скрепя сердце подчинились. Лишь один, киевлянин Валерий Лобановский, воспротивился. Мотивировал отказ болезнью и травмами нескольких футболистов (что правда) и (это главное) решимостью не отвлекаясь, точно в срок выполнить заранее намеченный план подготовки команды к чемпионату. Некоторые журналисты осудили смелый поступок Валерия Васильевича, а злые языки (завистники, недоброжелатели) упрекнули начальство в том, что создает киевлянам особые условия. Мне кажется, коллеги Лобановского должны были последовать его примеру.

Дела турнирные

Пора уже вплотную ими заняться. Зональный барьер преодолели (вместе с освобожденным «Динамо» из Москвы) 13 команд высшей лиги. Вне игры остались «Зенит», «Черноморец», «Локомотив», вернувшиеся в отчий дом «Карпаты» и впервые попавшая в высший свет «Кубань».

Вполне мог составить им компанию чемпион. К Кубку «Спартак» не был готов: более половины игроков основы вместе с Бесковым готовились со сборной к Олимпиаде. Сначала в Москве, затем в Италии. Воссоединились с товарищами, разумеется, в разном игровом тонусе. Набрав в двух первых матчах очко и не забив ни одного гола, «Спартак» оказался в критической ситуации. Две следующие победы какой-то шанс оставили. Для этого надо побеждать «Зенит» и ждать, как сыграет «Металлист». О победе в этом матче речь не шла, чемпион спасся на последней минуте — 1:1. А как там «Металлист» с осевшими на дне «Крыльями»? Да никак — 0:0. По дополнительным показателям «Спартак» прошел дальше. Убедительное превосходство над младшими по рангу продемонстрировали динамовцы Киева, Тбилиси, «Нефтчи» и «Шахтер», не потерявшие ни одного очка.

А трех выскочек из низших лиг, перемахнувших барьер, вышибли сразу. «Торпедо» и тбилисцы — с треском. Москвичи из зала ЦСКА выпроводили воронежский «Факел» — 5:0, грузины легко разобрались с «Таврией» на ее же симферопольском поле — 4:0. Лишь «Арарату» пришлось повозиться с «Нистру» — 3:2. Проигрывая за четверть часа до конца, ереванцы всерьез взялись за дело и в течение одной минуты забили два гола. Так что уцелевшая восьмерка разыграла приз в узком семейном кругу.

Вновь не могу удержаться от упреков в адрес организаторов, допустивших матчи столь высокой стадии в незрелую весеннюю пору. Повторяться о погодных и прочих проблемах не буду, а о финансовых потерях скажу. Игры московского и минского «Динамо» в Сочи, киевлян, сначала с «Кайратом», затем с московским «Динамо» в Ужгороде, проходили при десятитысячной аудитории. Матчи «Торпедо» — «Факел», всегда кассовый «Спартак» — ЦСКА, а также «Спартак» — «Арарат» (все три в зале) собирали около пяти тысяч зрителей. Встреча «Шахтера» с «Торпедо» в Горловке — чуть больше десяти тысяч человек. Для сравнения: на двух майских полуфиналах — биток, продали примерно 140 тысяч билетов. Не умели у нас считать деньги.

К центральному матчу 1/8 финала ЦСКА — «Спартак» интерес огромный. Лишний билетик спрашивали на дальних подступах к манежу ЛФК ЦСКА. Трибуны переполнены, за игрой наблюдало около... пяти тысяч человек, больше зал вместить не мог.

На предварительном этапе армейцы обратили на себя внимание приличной для ранней весны физической готовностью, а на искусственном газоне техничный «Спартак», любящий плести замысловатую вязь комбинаций, смотрелся интереснее и соперника переигрывал. Защитники ЦСКА, старательно выполняя установку нового тренера, осваивали «зону», посему за Гавриловым никто персонально не следил. Главный конструктор спартаковский, чувствуя себя вольготно, создавал у ворот Астаповского напряжение. Зычные команды вратаря («Держите Гаврилова! Кто держит Гаврилова?») то и дело раздавались под сводами манежа. Ответа он не дождался и по милости хавбека дважды сходил в собственные ворота за «уловом». До перерыва Гаврилова сбили в штрафной, и Шавло забил пенальти. После Гаврилов организовал и второй гол. Жестом показал, что намерен отдать мяч вправо, но, увидев затылком выбегающего из-за спины Самохина, отпасовал влево. Его удар вратарь отразил, а Сидоров оказался ближе к мячу — 2:0. На том и разошлись.

Еще в четырех встречах победителям хватило двух мячей, а в четвертьфиналах — трех. Только «Спартак» ограничился одним голом. И его для победы над «Араратом» хватило. Армянские футболисты ни в чем на непривычном искусственном газоне хозяевам не уступали, остроты создали больше, но Дасаев, видимо, заключил до игры договор о дружбе и сотрудничестве с каркасом ворот, добросовестно выполненный. Сначала перекладина, взяв на себя вратарские функции, справилась с сильнейшим выстрелом Хачатряна, затем уберегла после хлесткого удара Мелконяна. Мяч, отскочив от перекладины, пролетел мимо застывшего Дасаева, уткнулся в боковую стойку и отскочил в поле. Единственный гол забил Гаврилов. Получив изумительную передачу от Мирзояна (экс-игрока «Арарата»), он пробил под перекладину (гостей она не спасла, союз с ними не заключала) — 1:0.

Динамовцы Киева и Москвы встретились в Ужгороде на тяжелом после дождя поле. Киевляне имели заметное преимущество. Исход решил лучший игрок встречи Бессонов. Первый гол забил сам, мог и второй, если б не сбили его в московской штрафной. Экзекуцию произвел 11-метровых дел мастер Буряк.

А героем матча в Тбилиси, где динамовцы принимали «Пахтакор», стал Челебадзе. Хозяева начали с прохладцей, вальяжно. Пропустив, принялись расшатывать чрезмерно насыщенную оборону ташкентцев. Лишь за пять минут до конца вскрыл ее Челебадзе, а в дополнительное время вывел своих в полуфинал.

Аншлаг

Оба полуфинала состоялись 30 мая в теплую погоду при огромном стечении народа. «Шахтер» вышел на поле «Лужников» (на трибунах — 65 тысяч человек), ослабленный отсутствием дисквалифицированного Старухина и травмами нескольких футболистов. В «Спартаке» все здоровы. Территориальный и игровой перевес за ним, однако извлечь материальную выгоду не сумел. А когда хозяева после безукоризненного удара Соколовского метров с тридцати пропустили, организовали штурм длительный, но несколько хаотичный. Моментов все же возникло немало. Гости, особенно вратарь Дегтярев, оборонялись героически. Не обошлось и без везения: сначала спасла перекладина, затем защитник успел вынести мяч из пустых ворот. «Шахтер» в финале.

После игры в раздевалку гостей зашел Лев Яшин и пожал руку Дегтяреву. Послышался чей-то голос: «Он играл сегодня чудесно». Яшин поморщился: «Не чудесно, а надежно». Существенная поправка.

За встречей динамовцев Тбилиси и Киева следили 75 тысяч жителей грузинской столицы. Не знаю, как игрой (по шкале «СЭ» — около шести баллов), а результатом остались они довольны. Хотя понервничать пришлось, когда пропустили от Евтушенко. Опять, как и в предыдущей встрече, проявили волю.

До гола киевляне хозяев теснили и качество их штанги проверили. Выдержала. После отошли назад и позволили соперникам бросить все силы в наступление. Только вратарь Габелия охранял пост

№ 1. Сравнял счет голам защитник Чивадзе, попаданиям в штангу — Дараселия. Виталий скорректировал прицел, и когда вышедший на поле Гуцаев совершил свой фирменный фланговый проход и мягко набросил мяч на Дараселию, тот не оплошал — 2:1.

Есенин: «гадать не буду»

Семь раз в финал выходили тбилисцы, четыре — «Шахтер», но ни разу пути их в решающем поединке не скрестились. По два раза владели они кубком, кто-то сейчас получит в третий.

Донецкая команда за четыре дня до финала победила в Москве в календарном матче динамовцев и улетела домой. Потренировалась и вернулась накануне игры. Обычно спортсмены перед ответственными встречами избегают дополнительных нагрузок. Тренер Носов странное на первый взгляд решение объяснил: «Если бы мы остались в Москве, то игроки бы устали больше, чем от перелетов. Имеется в виду психологическая усталость — от городского шума, от томительного ожидания важной игры вдали от родных друзей, близких. А так мы провели несколько дней в спокойной обстановке на своей загородной даче, побывали дома. Надеюсь, поездка в Донецк если не сняла, то по крайней мере уменьшила нервную нагрузку».

Тбилисцы в тот же день, что и «Шахтер», крупно выиграли в Ташкенте у «Пахтакора» (3:0) и оттуда отправились в Москву. Прибыли на место раньше горняков, но пришлось поволноваться: рейс задержали на несколько часов, из-за чего попали на базу в Новогорске, любезно предоставленную одноклубниками, в ночь на четверг. Не выспались и физически чувствовали себя не очень: победа в Ташкенте, несмотря на крупный счет, отняла немало сил. Жара даже для южан непривычная: ртутный столбик поднялся на отметку +38 °С. Это в тени. А бегали под открытым небом.

Оба тренера полны надежд. Оптимизм Носова основывался на прежних успехах: «Если мы выиграли восемь матчей и дошли до финала, то у нас есть все основания рассчитывать на победу». Не назвал бы довод тренера убедительным, логическую связь не уловил. И динамовцы рассчитывали на успех, но при условии, что покажут свою игру — скоростную, техничную, комбинационную.

Прогнозы в футболе — номер дохлый. В любом отдельно взятом матче, тем более в кубковом, тем более финальном, может случиться что угодно. Главный статистик советского футбола Константин Есенин от ответа обычно не уклонялся, называл фаворита, подкрепляя свой выбор приметами разными, и часто попадал в «десятку». В этот раз воздержался и, выдав на-гора груду цифр, неожиданно заключил: «Гадать не буду». И другим не советовал.

Финал

Все же специалисты шансы сторон прикидывали, доводы выдвигали логичные, вразумительные, казалось бы, убедительные. Повторюсь, затея бессмысленная, решит игра, победит тот, кто окажется сильнее именно в этот день и в этот час.

«Шахтер» — в боевом составе, с отремонтированным после травмы Старухиным. У тбилисцев перемены существенные, в основе трое молодых, необстрелянных — Минашвили, Муджири, Тавадзе. В запасе все еще не зализавшие раны форварды — Гуцаев и Челебадзе. Тренер в помощь Шенгелии выдвинул на передний край классического хавбека Дараселию. Грузины за счет превосходства в технике и элегантного обращения с мячом владели инициативой, но по мере приближения к воротам игра расклеивалась. Исключая пару моментов, ликвидированных вратарем Чановым, ничего серьезного не создали.

«Шахтер» извлек свои козыри — острые фланговые атаки с навесом в штрафную в расчете на «убойную» голову Старухина. Лидер команды на игру настроился, напомнил себя прошлогоднего, в воздухе господствовал. В середине тайма Старухин, обладая артистическими способностями (правда, коронный его номер «умирающий лебедь» не всегда впечатлял арбитров, а на гостевых трибунах неизменно вызывал свист), выступил в ином амплуа и сыграл роль эффектно и эффективно.

Обычно при стандартах он занимал позицию вблизи ворот, чтобы, приняв мяч, пробить или сбросить партнеру. А тут, пока Соколовский готовился исполнить стандарт, Старухин проявил полное безразличие к столпотворению в штрафной, слонялся вдоль линии, смотрел по сторонам, почесывался... Когда же передача последовала, он молнией устремился к мячу, взвился в воздух и четко пробил — 1:0.

Удерживать счет «шахтеры» не собирались, отнюдь, побежали забивать второй. Минут десять показывали игру, по словам Валентина Николаева, «крупноплановую, с широким маневром, высокой скоростью в атаках, которые развивались по кратчайшему направлению к цели». Дважды тот же Старухин мог отличиться: выиграв воздушную схватку у Хинчагашвили, промахнулся, как и после паса из-за боковой защитника Пьяных (он еще напомнит о себе), мастера по вбрасыванию мяча руками на большие расстояния. Но и соперник не использовал парочку своих шансов.

Во втором тайме, с выходом удачно вошедшего в игру Гуцаева, Дараселия отошел на привычное место, а в линию нападения выдвинулся Кипиани. У ворот горняков стало жарковато. Защищались они цепко, сражались, бросаясь под удары, самоотверженно. Лишь раз, когда Старухин отправил Роговского на свидание с Габелией, безупречно сыграл вратарь.

Через какое-то время тренеры произвели замены: Ахалкаци усилил атаку (поднял с лавки Челебадзе), Носов — защиту. Угрозы воротам Чанова исходили от игроков всех звеньев, включая защитные, где особенно выделялись Чивадзе с Хинчагашвили. Гол зрел долго, созрел минут за десять до конца. Стандарт выполнял Гуцаев. Мяч от живой станки отскочил к стоящему спиной к воротам Хинчагашвили, тот, заметив набегавшего Чилаю, отдал ему пас под удобную ногу, и мяч какими-то одному ему известными тропками миновал гущу футболистов и прошмыгнул в сетку мимо закрытого своими и чужими игроками Чанова — 1:1.

«Шахтер» встрепенулся, поймал второе дыхание, всем скопом понесся восстанавливать утерянное и своего добился. До конца шесть минут. Угловой подавал Соколовский. Теперь в штрафной тбилисцев не протолкнуться. Вроде все разобраны. Именно вроде. Никто не обратил внимания на притаившегося в сторонке Пьяных. Когда мяч повис в воздухе, он первым до него добрался и головой, а-ля Старухин, безупречно пробил под перекладину — 2:1. Я же сказал — напомнит он о себе.

Из пяти финальных попыток три у «Шахтера» хрустальные. Высокий КПД. Репутацию кубкового бойца «угледобытчики» подтвердили.

«Шахтер» — «Динамо» Тб — (2:1)

Голы: Старухин, 24 (1:0). Чилая, 80 (1:1). Пьяных, 84 (2:1).

«Шахтер» (Донецк): Чанов, Варнавский, Горбунов, Симонов, Пьяных, Рудаков, Роговский (Морозов, 61), Соколовский (Кравченко, 90), Старухин, Федоренко, Сафонов (к, Л.Малый, 80).

«Динамо» (Тбилиси): Габелия, Сулаквелидзе, Чивадзе (к), Хинчагашвили, Муджири, Дараселия, Чилая, Минашвили (Челебадзе, 72), Тавадзе (Гуцаев, 46), Кипиани, Шенгелия.

Предупреждения: Чанов, Сулаквелидзе.

Судьи: Юшка (Вильнюс). Чиненов, Баскаков (оба — Москва).

9 августа. Москва. Центральный стадион им.

В.И. Ленина. 51 000 зрителей.