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ФНЛ-2

26 июля, 23:31

Безруков — о договорных матчах: «Все на уровне слухов»

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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о договорных матчах в низших лигах российского футбола.

«Перед СКА ставилась задача выйти в первую лигу. Уверен: даже разговоров таких не было. Смысл, если все выиграют от повышения? Повезло быстро проскочить вторую лигу, даже историй не наслышался. Хотя друг рассказывал: из-под кого-то забили, а назавтра он приезжает на новой «бэхе». Это только на уровне слухов, конечно. Мною движет только азарт честной борьбы», — заявил Безруков Sport24.

В 2021-2022 годах Безруков выступал за ростовский СКА во Второй лиге.

Источник: Sport24
Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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