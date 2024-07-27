«Тобол» заинтересован в возвращении Тошича

Костанайский «Тобол» заинтересован в возвращении сербского вингера Зорана Тошича, который выступал в составе «желто-зеленых» с 2021 по 2022 годы, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, руководство клуба нуждается в опытном футболисте на краю полузащиты, поэтому кандидатура Тошича полностью устраивает главного тренера костанайцев Нурбола Жумаскалиева. Сам же Тошич не спешит подписывать контракт с клубом, потому что его не устраивает предложение костанайцев.

Экс-футболист сборной Сербии уже выступал в составе костанайцев и стал чемпионом страны в 2021 году, а также обладателем Суперкубка Казахстана.

За свою карьеру Тошич поиграл в «Партизане», «Манчестер Юнайтеде», «Кельне», ЦСКА, «Тайчжоу», «Банате» и «Пролетарии». Последним клубом серба была греческая «Ламия». В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей и забил 11 мячей.