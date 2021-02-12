Главный тренер сборной России в разговоре с «СЭ» подвел итоги командировки в Турцию, где готовятся к возобновлению сезона много наших команд, и ответил на ряд других актуальных вопросов.

— В Турции побывали не только вы сами, но весь штаб сборной. Вместе с тем в ОАЭ в это время работали «Зенит» и «Спартак», в Испании — ЦСКА и «Локо». Почему предпочли именно Анталью, и не возникало ли мысли послать в Дубай и/или Марбелью кого-то из помощников, например Мирослава Ромащенко?

— Прежде всего, в дело вмешивается пандемия. Из-за ковида в Испании установлен усиленный режим въезда в страну, в Эмиратах по прибытии обязательно нужно сдать ПЦР-тест и дождаться отрицательного результата, не покидая отель. Меры понятны, но они, увы, создают сложности для работы. В Турции же с этим попроще, плюс здесь собралось много российских клубов, побывать в расположении которых полезно. Ну а о «Зените», «Спартаке», ЦСКА и «Локо», где много кандидатов в сборную, мы имеем представление, постоянно на связи с командами и самими ребятами.

— В таком случае, когда последний раз общались с Артемом Дзюбой?

— Не так давно, причем не просто, а в видеоформате. Позже, во время болезни нападающего, переписывались. Сейчас у Артема все нормально, он готовится к нашему мартовскому сбору (в конце первого весеннего месяца Россия проведет три стартовых встречи отборочного турнира ЧМ-2022 — 24-го в гостях с Мальтой, 27-го дома со Словенией и 30-го на выезде со Словакией. — Прим. В.К.). А пауза в выступлениях за сборную, как недавно сказал Сергей Семак, пошла Дзюбе только на пользу.

— Вернемся к вашей турецкой командировке. Какое впечатление произвело посещение тренировок и контрольных матчей?

— Сейчас у нас возникло объективное понимание того, кто как работает и чего ждать от команд и футболистов сразу после возобновления сезона. Так что контакты с Сандро Шварцем, Леонидом Слуцким, Юрием Матвеевым, Андреем Талалаевым, Дмитрием Парфеновым, Рашидом Рахимовым, Рустемом Саймановым, Шамилем Газизовым и другими футбольными людьми стали очень полезными. Встречались мы и с Мирчей Луческу, возглавляющим киевское «Динамо», — с таким специалистом всегда есть что обсудить. Говорили с работающим с «Астаной» Андреем Тихоновым, заезжали на спарринги с участием БАТЭ.

Побывали в расположении «Томи», «Нижнего Новгорода», «Алании», «Шинника» — важно знать, как футболисты проявляют себя и в клубах ФНЛ, понимать их уровень. Нам требуются глубокие знания обо всех лигах, поэтому заглянули к молодежному составу «Локомотива». В общем, что-то черпаешь из каждой беседы, так что работы в Анталье хватало.

- 5 февраля у вас в Анталье состоялась интересная, но не совсем футбольная встреча — ужин с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он вспоминал осенний матч в Стамбуле в Лиге наций? Может быть, в шутку благодарил Оздоева, с чьей неточной передачи начался перелом в пользу хозяев?

— (Смеется.) Нет, Магомеду спасибо не передавал, хотя тогда присутствовал на трибунах и поддерживал своих. Мы познакомились с Мевлютом в прошлом году на матче турецкой лиги «Аланьяспор» — «Бешикташ», а сейчас отмечали день рождения Чавушоглу. Он когда-то сам неплохо играл, а теперь — страстный болельщик. Конечно, вспомнили и ноябрьский матч — министр сказал, что запомнил его как интересное противостояние. Вообще, наши сборные за последние пять лет встречались шесть раз, в том числе в моей дебютной игре во главе национальной команды. Так что Чавушоглу следит за нами давно и болеет за Россию, когда ее соперник не Турция. Так было и во время чемпионата мира.

— А как дела у выступающего за «Антальяспор» Федора Кудряшова?

— Мы с помощниками побывали на матче команды Федора с «Бешикташем» (3 февраля, счет 1:1. — Прим. В.К.). Кудряшов вышел на позиции левого защитника, тренер, как потом выяснили, выбрал тактику от обороны, с минимальными подключениями вперед. Наш легионер с задачей справился.

А следующую встречу (7 февраля с «Денизлиспор», тоже 1:1 — Прим. В.К.) он уже провел на месте правого центрального защитника — заполнил брешь вместо дисквалифицированного одноклубника, видимо, в «Антальяспоре» видели, как в ноябре Федор заменил в этом качестве удаленного Семенова в Стамбуле против Турции. Кудряшов отыграл все 90 минут, смотрелся достойно.

— Головин выдал блестящий футбол в Лиге 1 против «Нима»: хет-трик и голевая передача. Поздравили Александра?

— Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер «Монако», очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в «Монако». Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

— Алексея Миранчука болельщики признали лучшим игроком «Аталанты» в январе, но итальянские СМИ от него пока не в восторге. Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину». Как смотрите на эти события?

«Миранчук оживился и начал фолить. Это хорошо!» Итальянцы — об игре российского полузащитника

— Во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьезное соревнование, как серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем — оцениваем сами. Хотя я читал и весьма профессиональную аналитику в ряде итальянских медиа. Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач — проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать. Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешел в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену.

— Последний вопрос не связан со сборной. Как относитесь к идее УЕФА о реформе Лиги чемпионов, ведь в случае утверждения проекта представительство России окажется под угрозой?

— Пройдет обсуждение, получим его итог — и тогда уже станет ясно, в каком формате УЕФА будет проводить этот турнир.

***

Коллектив сборной России скорбит по поводу скоропостижной кончины многолетнего массажиста ЦСКА и национальной команды Михаила Насибова и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.