Газзаев стал лучшим бомбардиром, Кипиани — тренером

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть третья.

Начатый в прошлый раз рассказ о подготовке команд к сезону кому-то может показаться нудным, скучным. Не оправдываясь, напомню, подчиняюсь закону жанра: летопись обязывает последовательно описывать события, будничные и значимые, кои происходили (в данном случае в советском футболе) на протяжении лета, то есть года.

Высосанные из пальца сенсации, жареные блюда (не только из-за насыщенности холестерином), равно как слухи и сплетни, не приемлю. У меня, человека еще живого, но не в меру экспансивного, другие заботы — достоверно и объективно излагать факты, держать себя в руках, избегать резких оценок, унижающих достоинство людей. Потому и вызываю свидетелей, предоставляю слово футболистам, тренерам, судьям, функционерам. Если что не так, с них и спрашивайте. Конечно, ни участникам событий, ни автору быть абсолютно объективными невозможно. С эмоциями, как могу, борюсь. Возможно, не всегда эффективно. Судить не мне.

Столь распространенное вступление позволит мне начатую в прошлый раз тему продолжить.

«Динамо»

Блистало в 1930-1950-е годы, а в последующие четверть века значительно снизило планку и, за исключением двух ярких вспышек, преодолеть привычную высоту не удавалось. Более того, затерялось в толпе, а в 1983-м едва нагретого десятилетиями места в высшем классе не лишилось.

В январе, помимо «Спартака», два силовых ведомства организовали в Москве турниры для своих подопечных: ЦС «Динамо» — для динамовских команд, Центральный совет Министерства обороны — для армейских.

Динамовцы вступили раньше. Состав участников пестрый. Помимо хозяев, динамовцев Москвы, заявивших два состава, мастеров и дублеров, прибыли в столицу гости из Ставрополя, Барнаула, Кирова, Бреста, Махачкалы, Волгограда, Брянска и Каширы. Москвичи, заняв первые места в двух подгруппах, встретились в финале. Победа осталась за мастерами — 2:0. Они же и два индивидуальных приза получили: дублера Александра Уварова признали лучшим вратарем, Валерий Газзаев, нападающий команды мастеров, забив шесть мячей, стал самым результативным на турнире.

Играли в просторном, вместительном спорткомплексе «Олимпийский». Судейскую коллегию возглавлял Валерий Бутенко. Он остался доволен работой арбитров, выделил лучших, на его взгляд, и фамилии молодых, перспективных, не боясь перехвалить, назвал: Александр Кириллов, Сергей Хусаинов, и с братом родным познакомил — Андреем Бутенко. Кириллов в том же году начал судить высшую лигу, Хусаинов — в 1985-м, Бутенко — несколько позже. Вся троица (особенно двое последних) долгие годы была в числе лучших в СССР и России.

Победа в турнире, пусть по составу заурядном, надежду на прорыв возродила. Связана была с возвращением на тренерский пост Александра Севидова, огульно оклеветанного и уволенного.

Турнир армейских команд

Провели матчи в тесном, малогабаритном зале, не очень гостеприимном, с небольшой вместимостью. Количество участников скромнее — семь. И лишь один представитель высшей лиги, только что вернувшийся туда после двухлетнего перерыва ростовский СКА.

Борьба за выход в четверку велась в двух группах жесткая, и победители определились лишь по дополнительным показателям. В первой команда Туркестанского военного округа вы­играла спор у львовского СКА «Карпат» благодаря лучшей разности мячей. Во второй одесский СКА и московский МВО рассудил жребий, улыбнулся одесситам. Не менее упорная борьба развернулась в двух заключительных матчах. В финале среднеазиаты обыграли одесситов — 3:2. С таким же счетом закарпатские армейцы в споре за третье место одолели москвичей.

В заключение организовали показательный матч сборной, скомпонованной из участников турнира, с ЦСКА. Лучшая армейская команда уступила — 1:3.

Раз уж прозвучали названия двух воинских подразделений, представлявших советскую армию в высшей лиге, уделим им внимание.

СКА Ростов-на-Дону

Ребят собрали рано, 12 декабря прошлого года. Успешно прошли медицинский ОТК и через три дня приступили к делу. Старший тренер Петр Шубин рьяно взялся за дело. Тренировки шестидневные, каждый день трудились в две-три смены. Сначала в залах, когда позволяла погода — на воле. На первом этапе, как и у всех, упор на функциональную подготовку. 70 процентов времени уделяли «непрофильным» предметам — плаванию, акробатике, гимнастике, бегали кроссы... Работали под руководством специалистов по этим дисциплинам. В воскресенье — отдых. Активный.

По-настоящему с мячом встретились в Москве на турнире армейских команд. Сыграли неудачно, даже в четверку не попали. Но тренеры не были огорчены. Нормально, уверяли поклонников, все идет по плану. Играли под нагрузкой и даже во время турнира продолжали закладывать прочный фундамент физической готовности. Шубина другое беспокоило: команду покинули несколько игроков основы, среди них вернувшийся в «Спартак» Евгений Сидоров. Пришлось искать замену. И в среднюю линию, и в оборону, не отличавшуюся надежностью. Зато сильна атака. И фланги (Никитин, Воробьев), и опытный Сергей Андреев, поигравший за сборную. Настоящий патриот, в трудные времена, несмотря на предложения от ведущих клубов, команду не покинул и помог ей вернуться в высшую лигу.

Основная задача второго этапа подготовки — комплектование состава. Тренер подбирал игроков не только по спортивным, но и по нравственным качествам. От атакующего стиля, принесшего успех в первой лиге, Шубин не отказался. «Упор делаем на боевой стиль, основанный на скоростных проходах к воротам и острых фланговых комбинациях», — объяснял Петр Евгеньевич корреспонденту «Красной звезды» (от 5 февраля). Цель — попасть в десятку. Пожелаем ростовским армейцам успеха и обратим взоры на их старшего брата.

ЦСКА

Братец отказался от участия в турнире армейских подразделений. Чем все это время занимался? Источник информации, точнее первоисточник, — очередной тренер ЦСКА Юрий Морозов. В беседе с корреспондентом «Спортивной Москвы» (от 2 февраля), хорошо вам известным Александром Львовым, Морозов попытался удовлетворить любопытство журналиста и его читательскую аудиторию. Команду нашел не в лучшем состоянии.

Напомню. В Киеве, приняв после ухода Лобановского в сборную звездный клуб, Морозов, по признанию футболистов, мертвую хватку предшественника ослабил. Спортсмены, даже самые известные и популярные, словно дети малые, были довольны. Снизились нагрузки, расшаталась дисциплина. Итог для столь амбициозного, увешанного медалями клуба, одного из сильнейших, в отдельные годы сильнейшего в стране, провальный — сползание на седьмое место.

Попав в коллектив хворый, нуждавшийся в серьезном лечении, Юрий Андреевич взял круто. В семь часов утра бойцов будили (в такую рань отрывали ото сна разве что зеков в тюремных камерах) — на зарядку. Интенсивную, сорокаминутную. Затем водные процедуры, завтрак, час теоретических занятий и полтора — уже полноценной тренировки, не последней. Еще одна, вечерняя, не менее продолжительная и энергозатратная. Футболисты в шоке.

В таком режиме занимались и в Кудепсте. Здесь и для спаррингов время выкраивали. К проигрышу «Днепру» (1:3) добавили еще два: уступили харьковскому «Металлисту» (2:3) и киевлянам (0:1). Перед кратковременной побывкой в Москве обыграли наконец «Локомотив» (4:2), уже четвертый год коротал он время на запасном пути в первой лиге.

На вопросы журналиста Морозов отвечал пространно. Впечатление от встречи с новобранцами осталось у него неважное: «По целому ряду футбольных компонентов большинство игроков отстает. Поэтому вначале сделал акцент на повышение их физического состояния (на весеннем этапе все команды усердно «физику» штудировали. — Прим. А.В.). Решив эту задачу, — продолжал тренер, — можно будет приступить к созданию игрового рисунка». Забегая вперед, скажу: созданное «произведение искусства» спроса на рынке не имело ни у «музейных экспертов», ни у «коллекционеров».

Словно оправдываясь за неудавшуюся работу, тренер спустя много лет в интервью с корреспондентом «Футбола» (№ 19 за 1991 год) Дмитрием Пасынским иначе охарактеризовал футболистов и обвинил их в смертном грехе, весьма в стране распространенном и оставшемся безнаказанным: «Когда я пришел в ЦСКА в 1984 году, то увидел перед собой среднюю команду и средних футболистов, которые жили тем, что сначала набирали очки, а потом, понятно, в каких целях, начинали их раздавать. Этим парням, разумеется, не понравилось, когда я стал призывать их к порядку, и они начали демонстративно «сплавлять» игры. С некоторыми опытными футболистами пришлось расстаться в ходе чемпионата».

Факты вынуждают усомниться в этом. Первый круг армейцы завершили в зоне вылета. Запаса очков, чтобы безболезненно для собственного здоровья раздавать их страждущим, не имели. Сами остро нуждались в подаяниях.

Пока же, перед началом сезона, Морозов полон оптимизма, рассчитывал только на имеющийся в его распоряжении состав и: «на чувство ответственности, уважению футболистов к футболу, к зрителям». Зная о скромных возможностях игроков, считал все же, что «по силам команде создать игру агрессивную не только в атаке, но и во всех линиях». А на традиционный вопрос о планах на сезон ответил так: «Я не говорю о каком-то конкретном месте... Ориентир определим по окончании второго этапа подготовки. Но даже сейчас настраиваем футболистов на борьбу за место, гораздо более высокое, чем прошлогоднее».

Армейцы завершили чемпионат-1983 двенадцатыми. Гораздо выше занятого, надо полагать, в районе первой шестерки? Ну-ну. Флаг вам в руки.

Еще два динамовских клуба, овеянные славой, обремененные титулами и наградами, стоявшие у истоков отечественных чемпионатов и ни разу за без малого полвека не покинувшие высшее общество. В прошлом сезоне не были на себя похожи. Заняв места, не соответствовавшие их классу и авторитету, разочаровали не только своих поклонников, но и широкую футбольную общественность: киевляне остались за пределами первой пятерки, тбилисцы едва удержались в высшей лиге.

Киев

О причинах отступления киевлян в минувшем сезоне на непривычную седьмую позицию рассказывали футболисты «Динамо» (я ссылался на них в «Летописи» — 1983). В каком состоянии принял Лобановский команду после годичного отсутствия, он не распространялся, чтобы не обвинить в провале Морозова, с которым связывали его дружеские отношения.

Работы — непочатый край: привести в чувство разболтавшийся коллектив, восстановить дисциплину, ритм тренировочного процесса с большими физическими нагрузками... Все это общие фразы, истинную картину описал в мемуарах Олег Блохин («Экзаменует футбол»), изданных в 1986 году киевским издательством «Молодь». Цитата из его книги позволит, пусть и в общих чертах, представить, что пришлось испытать Лобановскому, с какими трудностями столкнуться.

Постараюсь как можно реже прерывать автора: «Моя любимая и единственная в жизни команда катилась вниз. Падение было тем более ощутимым, что по логике вещей и опыту футбольной жизни — надеяться на какие-либо изменения в ближайшем будущем не приходилось...

Дело было даже не в том, что мы оказались на седьмом, столь непривычном для себя месте, а в стиле нашей игры, если вообще дозволено будет назвать стилем то хаотическое движение, что демонстрировали на поле футболисты, начисто лишенные общих задач и целей.

На фоне быстрых, энергичных, заряженных на победу футболистов молодого «Днепра», «Зенита», «Спартака» игроки «Динамо», еще вчера задававшие тон в советском футболе, выглядели эдакими неучами, случайно очутившимися в высшей лиге...

Возвращение Валерия Васильевича Лобановского встречено было если не с радостью, то, по меньшей мере, с облегчением. Кроме того, рассчитывали, что нелегкие события в судьбе самого Лобановского повлияют на него, заставят пересмотреть кое-какие взгляды на футбольные идеи, которые и были камнем преткновения в наших отношениях.

Многих из нас всепрощенчество Ю. Морозова, его подверженный перепадам настроений характер угнетали больше, чем твердость и непреклонность Лобановского последних лет его работы в «Динамо»...

После вольготной жизни предыдущего сезона с места в карьер включились насыщенные нагрузками тренировочные занятия, выполнять которые нужно было неукоснительно и без всяких скидок; Лобановский, кажется, стал еще суровее... И вот здесь я должен воздать должное Валерию Васильевичу. Редкий тренер в такой критической для своей карьеры ситуации не прибегнул бы к испытанному методу: пойти на компромисс со своей совестью, изменить, ну, хотя бы частично, хотя бы временно, своему футбольному кредо, прореагировать на бесчисленные указания спортивного руководства, которое, естественно, не могло без тревоги взирать на судьбу «Динамо» — и таким образом отвести удар от себя, разделить вину с другими. Но нет, Лобановский целенаправленно шел своим путем, не меняя ни убеждений, ни тренировочных планов».

Кончилась вольготная жизнь. Видя, в каком состоянии находились хлопцы, впряг их тренер по-черному, наступили кажущиеся бесконечными трудовые будни, тягомотная работа до седьмого, десятого, четырнадцатого пота, до чертиков в глазах, до потери сознания.

Приступил Валерий Васильевич к работе в статусе неопределенном — и.о. старшего тренера. Ближе к началу сезона в заявках, опубликованных в прессе, он значился уже как полноценный хозяин — старший тренер. До утверждения на вопросы журналистов о буднях команды отвечал один из помощников его, Михаил Фоменко, работавший с дублерами.

Обозревателю киевской «Спортивной газеты» (от 28 января) он поведал: каникулы прервали 20 декабря. На первом домашнем сборе, продолженном на побережье Черного моря, предметом тщательного изучения и штудирования была, вы сами догадались, «физика», разнообразные упражнения на развитие силы и выносливости. Мотались из южных баз на домашнюю и обратно. «Обстановка, — рапортовал Фоменко, — деловая. Чувствуя вину перед болельщиками за прошлогоднюю неудачу, ребята намерены реабилитироваться перед ними».

На юге провели несколько товарищеских матчей, по счету, за небольшим исключением, успешных. Играли с преимуществом, но побеждали с минимальным счетом. Силенок на все 90 минут не хватало. Характерна в этом отношении встреча с ЦСКА. Армейцы, по выражению московского журналиста, давнего поклонника киевского «Динамо» Валерия Березовского, весь матч провели в «нагнетательном темпе». А победили киевляне (1:0), превосходившие соперника порядком и организованностью.

Вернет ли себе «Динамо» в грядущем сезоне лидерские позиции? Лобановский не маг и не волшебник, а всего лишь тренер. Высококлассный, упертый, принципами не поступался, знал, чего хочет, и умел добиваться желаемого. Не торопите его, дайте время.

Тбилиси

Никогда за годы выступления в высшем классе так низко тбилисцы не опускались. Прошлогоднее 16-е место, в шаге от вылета в первую лигу, в сознании не укладывалось. Еще год-два назад представить такое было невозможно. Грузинская команда на протяжении десятков лет радовала истинных ценителей футбола не только призами и медалями, но, что важнее для эстетов, ни на кого не похожим стилем, фирменным грузинским футболом, артистичным, виртуозным, темпераментным, обворожительным, притягательным, россыпью бриллиантов, талантливых, ярких футболистов. Избегаю обесцененных ныне, девальвированных определений «великий» (тем более «легендарный»), коими награждают комментаторы игроков (вовсе не желаю их обижать) заурядных. Чтобы не ставили с ними современники на одну ступень поистине великих Бориса Пайчадзе, Автандила Гогоберидзе, Михаила Месхи, Славу Метревели, Александра Чивадзе, Давида Кипиани и многих других поистине ярких, немеркнущих звезд (кавычки здесь неуместны), коими богата была эта небольшая закавказская республика. Десятки лет разные поколения тбилисских романтиков, не прилагая никаких усилий, влюбляли в себя миллионы людей.

И вдруг... Что случилось? Весь год искали ответа. Не найдя, объясняли стандартным, универсальным, мало что объясняющим — «смена поколений». Доля истины в этом есть. Но только доля. Что-то сломалось в этом годами налаженном механизме. В газетных публикациях последних лет, союзных и республиканских, прозрачно намекали на ухудшение микроклимата в коллективе, трения между группой ведущих футболистов и тренером. Официально уход Ахалкаци из «Динамо» объяснили болезнью Нодара Парсадановича.

В общем-то явление обычное, бесконфликтных команд не существует. Знаменитый баскетбольный тренер Александр Гомельский был уверен: для пользы дела конфликты время от времени надо создавать. В тбилисском «Динамо» дело иное. Взрывной, экспансивный, не в меру эмоциональный характер и обидчивость могли спровоцировать разрушительные последствия. Не имея весомых доказательств (слухами пользоваться не привык), не исключаю, что один из решающих факторов турнирного падения тбилисцев кроется именно в изменении внутреннего климата в команде. Добавьте к этому уход целой группы игроков в кутаисское «Торпедо», заменившая их молодежь ни опытом, ни мастерством сравниться с покинувшими команду футболистами на первых порах не могла. Конечно же, сказалась нелепая смерть блестящего Виталия Дараселии, особенно внезапное решение прервать карьеру Давида Кипиани, футболиста высочайшего класса. Потери этих игроков, определявших привлекательное лицо динамовцев, их игровой почерк, сказались на игре и, как следствие, на результатах. В совокупности две названные причины и некоторые неназванные и объяснили случившуюся с командой метаморфозу.

Кипиани после отставки Нодара Ахалкаци и назначили старшим тренером «Динамо». Чтобы взяться за такую команду, не имея тренерского опыта, необходимы мужество и уверенность в своих возможностях. Руководить людьми, с которыми столько лет играл, людьми известными, заслуженными, честолюбивыми, с непростым характером, требовать от них безукоризненного выполнения поставленных задач, дисциплины игровой и бытовой без скидок на прежние отношения — задача, как говаривал вождь мирового пролетариата, архисложная. Здесь необходим педагогический дар: сумеешь выстроить правильную линию поведения с ветеранами — найдешь в них опору и подмогу.

Вопрос, заданный Давиду Давидовичу перед началом сезона грузинским журналистом Н. Квижинадзе, напрашивался: «Как вы рискнули стать тренером?» «Риск, конечно, был, — ответил собеседник, — браться за руководство такой командой, как тбилисское «Динамо», — чрезвычайно ответственный шаг даже для высокопрофессионального наставника. Для этого нужна определенная школа. Ее у меня не было. И все же я рискнул. Мне предложили, я не мог отказаться. Тщеславие и самомнение тут ни при чем. Я увидел, что в меня верят. Отсюда желание — сделать все, чтобы вернуть своей команде былой престиж».

В том, что команда поднимется, сомнений нет. Как высоко? Покажет время, самый объективный и добросовестный эксперт.

«Шахтер»

Не забыли мы и третьего участника еврокубков. Начал подготовку к назначенному волею жребия сопернику, весьма серьезному, португальскому «Порту», заодно и к внутренним соревнованиям, 20 декабря с тщательного и углубленного медицинского обследования. Помощь команде оказали врачи физкультурного диспансера. По результатам обследования тренеры получили рекомендации о дозировании индивидуальных нагрузок

Поначалу, как и остальные клубы, занимались дома, в крытых спортивных сооружениях Донецка. Тренеры прежние, а в составе изменения незначительные. Правда, простились с большим футболом вратарь Юрий Дегтярев и защитник Владимир Пьяных. О пополнившей команду молодежи тренер Виктор Носов, а также специалисты и болельщики, будут судить в ходе сезона. Пока же Носов присматривался к новичкам, в контрольных встречах давал им немало игрового времени. Главная проблема «Шахтера» — короткая скамейка, не позволившая, по словам тренера, занять в прошлом году более высокое место (напомню, завершили чемпионат «угледобытчики» девятыми).

Тренировочный режим изменений не претерпел: двухнедельные циклы на юге (преимущественно в Адлере) сменялись 3-4-дневной побывкой дома. Для снятия напряжения, встреч с родными и друзьями. И с чуть более умеренными нагрузками, двухразовыми. На юге гоняли парней по три раза.

Кое-какие изменения в сравнении с прошлым годом наставники все же внесли. Больше времени (примерно треть) уделяли индивидуальным занятиям, повышению технической оснащенности, культуре паса, игре головой... До серьезных испытаний времени все меньше: первый экзамен — в феврале, старт Кубка СССР, нынешним его держателем «Шахтер» и являлся.

На десерт попотчую вас клубом весьма симпатичным.

«Жальгирис»

Возвратившись в элиту после двадцатилетнего перерыва, не скажу, что сотворил сенсацию, но удивил, произвел на публику приятное впечатление. Не столько местом, вполне заслуженным, пятым, сколько внешним обликом, игровым. Ведут себя выходцы с низов обычно скромно, не высовываются, виды на сезон непритязательные, осмотреться бы, обжиться, схорониться и сохраниться, а там видно будет. Не таков «Жальгирис». Уверенный в себе, дерзкий, перед авторитетами не лебезил, голову не склонял, сразу перешел на «ты», держался как равный с равными. Имел право, значимость свою доказывал игрой. Почерком внятным, разборчивым, ни на кого не похожим.

Мячом управляли литовцы уверенно (выполнял он команды «хозяев» старательно), дорожили им, техника рациональная, надежная, без выкрутасов, оборона организованна отменно. К игре «Жальгириса» специалисты и журналисты относились уважительно, называли самобытной. И лидерство его по итогам первого круга восприняли спокойно — по делу, говорили. К достоинствам прибалтов относили не только упомянутые давеча игровые качества, но и ориентир на своих воспитанников, преемственность в подготовке резервов: спортивная секция — школа-интернат — дублирующий состав и постепенное, точечное привлечение молодых дарований в основу.

Да, опыта выступлений на столь высоком уровне недоставало, лидерство не сохранили, но и пятое итоговое место — результат как для новичка превосходный. Тренер прежний, состав не изменился, кое-какой опыт предсезонной подготовки и турнирной стратегии все же накоплен. Ожидали продолжения, столь же уверенного и эффективного.

На сегодня, пожалуй, все. О неохваченных командах поговорить успеем. Сезон долгий. В следующий раз мячик погоняем не в товарищеских матчах (прошу простить меня, сегодня их контрольными называют)), а уже в официальных, кубковых.