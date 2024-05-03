Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:50

Источник: Глушаков выведен из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков исключен из состава команды из-за конфликта с другим русскоязычным футболистом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком», который проходит 3 мая.

По информации источника, причиной ссоры двух игроков команды из Еревана стали «романтические взаимоотношения» Глушакова с женой одноклубника. Отмечается, что конфликт разрешить пока не удалось. Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько встал на сторону другого футболиста, имя которого не называется, и вывел Глушакова из состава. При этом тренерский штаб надеется уладить ситуацию.

Глушаков перешел в «Урарту» в феврале этого года. 37-летний россиянин провел 12 матчей за ереванский клуб, отметившись 1 результативной передачей.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
5
3
Читайте также
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
«Локо» нашел замену Дзюбе, Тюкавин опять не уедет в Европу, «Зенит» готовит топ-покупку. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Глушаков — об отстранении от основы «Урарту»: «У меня травма икроножной, тренер в курсе»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости