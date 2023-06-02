«Спартак» побеждал крупно. Лучший бомбардир — Гаврилов, лучший вратарь — Дасаев

Летопись Акселя Вартаняна. 1983 год. Часть семнадцатая.

Настало время проститься с сезоном неоднозначным, для одних счастливым, для иных — не очень.

Расставаться грустно, но сегодня расставание будет окрашено в светлые тона. Мы проведем торжественное заседание и под бурные аплодисменты наградим лучших из лучших — команды, футболистов, судей.

Процедура праздничной церемонии консервативна по форме и разнообразна по содержанию: появляются новые лица, на смену одним приходят другие. По традиции начинаем с раздачи гостинцев.

Призы большого футбола

Большая их часть обычно достается чемпионам. В этот раз чемпион («Днепр») вел себя скромно и с двумя призами (из 13) разделил второе место. А наибольшее число (5) досталось спартаковцам. Следуя спортивному принципу, с них и начнем.

«Спартак»

Получил три командных приза и оба индивидуальных (в скобках — учредители).

1. Крупный счет («Футбол-Хоккей»).

15 команд из 18 побеждали с разностью в три и более мяча. Чаще всего это удавалось «Спартаку» — восемь. Он чуть было не дотянулся до рекорда киевского «Динамо», установленного в 1966 году (9). Кстати, киевляне лидеры, они девять раз владели этим призом. Девять — число в этой номинации популярное. Девять раз приз футбольно-хоккейного еженедельника получали чемпионы. Антирекорд у «Нистру» — девять (опять девять) поражений с крупным счетом.

2. Лучшая разность мячей (журнал «Старт», Киев).

Разыграли его в узком кругу призеры. Серебряный конкурентов обогнал легко, у него +35 (60-25). «Днепр» — второй: +27, минчане третьи: +17. До рекорда киевлян, рожденного опять же в 66-м (+49), далековато.

3. Агрессивный гость («Комсомольское знамя», Киев).

«Спартак» собрал с чужих полей 20 очков в 17 матчах и лишь на два очка опередил «Днепр» и «Зенит». Процент у победителя неплох — 58,8. Но он значительно уступает своему же 14-летней давности: в 1969 году спартаковцы грабили хозяев по-черному, реквизировали у них в 16 матчах 26 очков! Процент для выездных матчей неправдоподобный — 81,3 (!).

Красно-белые приватизировали оба индивидуальных приза-антипода — для игрока, больше всех забившего и надежно свои ворота защитившего.

4. Лучший бомбардир («Труд»).

Юрий Гаврилов забил в чемпионате 18 мячей и чуть-чуть опередил минчанина Игоря Гуриновича (17). Конкуренцию с зарубежными партнерами наши снайперы не выдерживали. Обладатели «Золотой бутсы» в середине 1980-х забивали более 45 мячей. Наивысшее достижение принадлежало у нас в то время форварду ростовского СКА Олегу Копаеву (27 мячей в 1963-м) и оставалось непревзойденным уже двадцать лет. Рекордсмен среди советских бомбардиров, настаиваю на этом, спартаковец Никита Симонян. В 1950 году он забил

34 мяча. Но «Труд» стал награждать голеадоров только с 1958 года. А рекорд Симоняна в СССР так и не был превзойден. Ссылку на справочники, в коих упоминается другой футболист, я лично (по известным причинам) не воспринимаю.

5. Лучший вратарь («Огонек»).

Ринат Дасаев, награжденный в третий раз, догнал троекратных победителей конкурса, голкиперов московского и киевского «Динамо» — Льва Яшина и Евгения Рудакова. А в командном зачете спартаковские стражи вышли в лидеры (у них пять побед) и опередили динамовских. У москвичей и киевлян по четыре приза. Столько же у голкиперов «Торпедо».

«Днепр»

1. Имени Григория Федотова (Центральный спортивный клуб армии).

Чемпион — самая результативная команда: 63 гола в 34 играх. У «Спартака» — 60. Чаще всего владели призом киевляне — восемь раз.

2. Кубок прогресса («Рабочая газета», Киев).

Вручается команде, совершившей самый высокий скачок с занимаемого в прошлом сезоне места. «Днепр» взял разбег с девятой прошлогодней ступени и достиг максимальной высоты. Начислили ему 126 очков (за первое место премировали 18 очками, второе — 17 и так далее). «Жальгирис» прыгнул лучше, преодолел 12 ступеней (с 17 — на пятую), но каждая оценивалась дешевле, в итоге сумма оказалась меньше — 105.

Однако в двух других номинациях литовцы свое взяли.

«Жальгирис»

1. Воля к победе («Советская Россия»).

Конкуренты те же, «Жальгирис» и «Днепр». Проигрывая в ходе матчей, они одержали по три победы. Победу литовцам отдали по дополнительным показателям: одну из трех одержали над клубом, стоявшим в таблице выше, нежели соперник днепропетровцев.

2. Гроза авторитетов («Спортивная Москва»).

Авторитеты — призеры. Литовцы, только что вернувшиеся в высшую лигу, играли с ними без дрожи в коленках, на равных, голову перед ними не склоняли и очки с медалистами поделили, набрали шесть из 12 возможных. У «Черноморца» такие же показатели. По условиям конкурса преимущество получала команда, стоявшая в турнирной таблице выше: «Жальгирис» завершил турнир пятым, одесситы — восьмыми.

«Динамо» (Киев)

1. Турнир дублеров (Спорткомитет СССР).

Победила киевская молодежь в четвертый раз подряд с большим преимуществом, опередила армейцев на восемь очков. Благодаря резервистам динамовцы выиграли и следующий конкурс.

2. Двумя составами (Федерация футбола СССР).

Вклад дублеров в победу весом — 53 очка. Мастера добавили лишь 38. Но сумма (91) оказалась лучшей. «Днепр» отстал на пять очков.

Конкурс, можно сказать, домашний. В 27 розыгрышах киевляне выиграли больше половины — 15 раз. Им же принадлежит рекорд по сумме очков. Двумя годами ранее, в 1981-м, набрали 105 очков.

Крохи подобрали «хлопкоробы» и «угледобытчики».

«Пахтакор»

Справедливая игра («Человек и закон»).

Популярный советский журнал премировал за хорошее поведение, то есть самую корректную команду, кого реже всего наказывали судьи в матчах чемпионата и Кубка СССР. Перед тем как хлопнуть дверью, рьяно вступил в борьбу аутсайдер, кишиневский «Нистру». Проиграл чуть ли не все подряд, весь турнир провел в подвале, носу не казал, всего 10 очков набрал из 68 возможных, меньше всех забил, зато больше остальных проиграл и пропустил. А напоследок хоть что-то урвать захотел. Один способ оставался — вести себя на поле культурно, быть ниже травы, тише воды. Даже самые свирепые судьи не смогли обнаружить в их действиях состава преступления. В десятках матчей наказали их всего семью «горчичниками». За мелкие шалости.

Но и здесь не обломилось. «Пахтакор», хоть и бился одно время за высокие места, вел себя исключительно культурно и тоже был предупрежден семь раз. Учредители предпочли «хлопкоробов», потому как стояли в турнирной таблице выше кишиневцев. Ниже было невозможно.

«Шахтер»

Вместе с командой (Федерация футбола ДСО профсоюзов).

Приз молодой, 1978 года рождения. Всего пять коллективов им владели, «шахтеры» — во второй раз его приобрели. Условия мудреные, разобраться в них, сдается мне, и сами учредители до конца не сумели (примерно как в кубковых соревнованиях нынешнего года в России). Поощрялись футболисты за примерное поведение на поле, а их поклонники — на трибунах. Раскрыть тайну о способе начисления очков тем и другим не выдам даже под пыткой. Не потому, что терпим к боли или силен духом. Просто не знаю. Поначалу, искренне желая решить эту головоломку, делился с читателями своими соображениями. В последний раз — в «СЭ» от 23.09.22. Кому интересно, почитайте или освежите в памяти. А «горняков», в надежде, что учредители не ошиблись в подсчете очков, искренне поздравляем.

Строго следуя установленной некогда схеме, представим последовательно (по степени значимости) победителей турниров разных возрастных групп. Начинаем обычно с соревнований детских, переходим к подростковым, юношеским, молодежным и завершаем единственным из оставшихся взрослым турниром, организованном для тружеников села.

Детям, будущему нашему, цветам жизни, внимание особое. Потому и места им уделяем (при остром дефиците) больше, поскольку турнир их самый в стране массовый (по числу участвующих мальчишек турнир — миллионер), к тому же с 1976 года привлекали к нему ребят трех возрастных групп. Вы, не сомневаюсь, давно поняли, о чем это я. Верно

«Кожаный мяч»

Коротко о регламенте, многоступенчатом, продолжительном. Начинался весной, финишировал в августе, перед началом нового учебного года. Участвовали школьники, объединенные в команды городские и сельские, по месту учебы и жительства. В финальную часть из десятков тысяч команд проникали сквозь игольное ушко самые умелые, настойчивые и везучие. Распределяли их в четыре группы, победители в полуфиналах и финале оспаривали места с первого по четвертое.

Херсон (младшая группа, 10-11 лет).

В финале «Мецамор-83» (Армения) обыграл «Сабир Рахимовец» (Узбекистан) — 2:0. Третье место досталось азербайджанским детишкам («Арзу»), победившим украинских сверстников, команду «Факел».

Таллин (средняя группа, 12-13 лет).

Здесь первенствовали прибалты. Литовский «Сатурнас» не без труда справился со «стихийным бедствием», «Тайфуном» из российского города Орла — 2:1. Бронзовыми медалями наградили проигравших в полуфиналах — белорусскую «Юность» из Гомеля и ленинградскую «Дружбу».

Душанбе (старшая группа, 14-15 лет).

Торжествовали хозяева — местный «Авиатор». Сыграв вничью с «Иристоном» (Орджоникидзе), доказал свое превосходство над неуступчивым соперником лишь в послематчевой 11-метровой перестрелке. Бронза у «Алатау» из казахстанского города, названного в честь акына Джамбула.

14-15 летние ребята участвовали и в другом турнире, не столь массовом.

Специализированные футбольные школы (СДЮШОР)

Заключительную часть провели в Никополе с 25 по 31 июля. В преддверии финальных соревнований разразился скандал. В борьбе за поездку в Никополь кутаисское «Торпедо» устранило конкурента, ленинградскую «Смену» — 1:0. Победный гол забил Э.Бочорадзе. Чуть позже выяснилось, что автор гола — переросток. Зная об этом, тренер Э.Щавгулидзе включил его в состав. Подстава. Кутаисскую команду дисквалифицировали, а «Смену» пропустили в восьмерку финалистов.

Регламент прост: по четыре команды, распределенные в две группы, провели однокруговые турниры. Победители выясняли отношения в финале. Родные стены помогли хозяевам: никопольский «Колос» оказался сильнее СДЮШОР из Тбилиси — 4:2. В игре за третье место «Смена» уступила львовским «Карпатам» — 0:2.

«Кубок Юности» (15-16 лет)

Участвовали уже сборные: 15 союзных республик, Москва, Ленинград и ЦС «Трудовые резервы». По два победителя трех предварительных зон встретились в Нальчике, где с 10 по 20 августа рассчитались на первый — шестой. Убедительно выступила сборная Грузии. Потеряв в пяти матчах очко, грузины на четыре очка опередили сборную РСФСР. Армения — третья. Грузинские юноши выиграли Кубок в пятый раз.

«Кубок Надежды» (16-17 лет)

Состав такой же, схож и регламент. Заключительную часть провели в другом месте и в другое время: в городе Волжский с 26 октября по 5 ноября. Сборные РСФСР и Армении не знали поражений ни в зональном турнире, ни в финальном, а золото получили украинские юноши. У них одинаковое число очков с командой РСФСР, но лучшая разность мячей. У армян опять же бронза.

Чемпионат СССР (17-18 лет)

Боролись за золото 14 команд. После небольшого отсева уцелевшая шестерка разыграла медали в Москве. И вновь торжествовали хозяева, москвичи то есть, зашифрованные в ЭШВСМ. Серебро у одесского «Черноморца», бронза (в который уже раз) у армян, ереванцев с более сложной и трудно произносимой аббревиатурой — РСДЮШОР.

«Переправа»

Самый молодой турнир (родитель — еженедельник «Футбол-Хоккей»), семь лет стукнуло. И самый по возрастному цензу солидный: к участию допускались молодые люди до 21 года. Отношения выясняли поздно, глубокой осенью, в ноябре. Слетались к берегам Черного моря, где теплее, в Сочи и Адлер. Набор джентльменский — 17 команд представляли союзные республики и две российские (и советские) столицы. Четыре подгруппы: в трех — по четыре сборные, в одной — пять. Играли по разу каждый с каждым. Четверка победителей сражалась, как в кубке, до первой крови. Вела себя молодежь на финише скромно. Качество похвальное, но не в футболе. Огорчать соперников стеснялись: в четырех матчах — три без забитых голов. Все решалось в послематчевой нервотрепке. Да и стреляли не очень. Смотрите сами.

Полуфиналы. Таджикистан — РСФСР — 0:0 (4:2); Азербайджан — Литва — 0:0 (8:7).

За 3-е место: РСФСР — Литва — 0:0 (3:1).

Лишь в финале среднеазиаты крупно обыграли закавказцев. Таджикистан — Азербайджан — 3:0.

Два призера, серебряный и бронзовый, показали, что можно и без забитых мячей получить медали.

Сборная Таджикистана выиграла турнир во второй раз подряд и в третий в сумме. Дважды торжествовала сборная Украины, по одному разу — Ленинград и Москва.

Вопреки обыкновению, не объявлял (в целях экономии места) имена лучших игроков всех упомянутых турниров. В этот раз сделаю исключение, назову ради одного уважаемого человека. И сегодня имя его на устах.

Вратарь — С.Черчесов (РСФСР), защитник — А.Рафиков (Таджикистан), полузащитник — А.Мамедов (Азербайджан), нападающий — А.Гузненко (Эстония).

Ну вот, добрались до мужиков, жителей сел и деревень.

«Золотой колос»

Без возрастных ограничений. Соревнование массовое, не до такой степени, как у детишек и, многоступенчатое. Всегда удивлялся, как кормильцы наши выкраивали время и, отвлекаясь от посевной и страдной поры, успевали и мячик погонять. Удавалось, значит. Не всем. Тысячи отпавших на разных этапах возвращались к трудам праведным. Небольшая их часть, дожившая до трех зональных турниров, делегировала на финальный двух передовиков. К ним присоединились прошлогодние победители.

Играли в горячую осеннюю пору, во время сбора урожая. Место встречи — Махарадзевский район Грузии.

Выиграли хозяева, не знаю, как на полях уборочных, но с полей футбольных собрали неплохой урожай: 10 очков из 12 возможных. Осталось озвучить имена призеров. Золото, как и в прошлом году, получила команда «Гигант» совхоза-техникума имени С.М.Кирова (село Лайтури, Махарадзевского района Грузинской ССР). Серебряные медали получила команда «Алмаатинец» совхоза алма-атинского района Казахской ССР. Бронза — у колхозников, создавших команду «Урожай». Трудились в колхозе имени В.И.Ленина Единецкого района Молдавской ССР.

Три последних года только сельские труженики Грузии срывали «Золотой колос».

Экономил место ради турнира, о котором рассказать обязан.

Спартакиада народов СССР

Событие грандиозное. Проводилось перед летними Олимпийскими играми по всем видам олимпийской программы. Цель — выявить лучших из лучших для сборных команд страны.

Футбол — единственная дисциплина, где участвовали не все сильнейшие наши игроки. Исключение — 1956 и 1979 годы. Только футбольные турниры этих лет мы подробно в «Летописи» освещали.

В 1983-м сборные союзных республик, Москвы и Ленинграда комплектовались из игроков, чей возраст не превышал 20 лет. Допускались футболисты из всех лиг, включая высшую. Лучше всех была укомплектована украинская команда с днепропетровцами Литовченко и Протасовым, коих Лобановский привлекал в сборную, киевлянами Яковенко и Михайличенко. В скором времени трудно будет представить без них нашу национальную команду.

О хронологических рамках турнира и регламенте. Начали во второй половине июля (в разных группах в разное время). Завершили 3 августа. Четыре подгруппы (Москва, Рязань, Тула, Иваново), в трех — по четыре команды, в одной — пять. Турниры однокруговые. Из двух победителей сформировали группы «А» и «Б». Далее — стыковые матчи за места с первое по восьмое. Остальные разыгрывали с 9-го по 17-е.

Без проблем прошли первый испытательный конкурс сборные Москвы, Украины и Армении. С разной степенью сложности — РСФСР, Литва, Белоруссия, Грузия и Молдавия. Непререкаемые фавориты, украинцы, громили всех подряд. Три победы на первом этапе и все с крупным счетом (разность мячей 11-1). Не снижая скорости, легко расправились на втором с Белоруссией (3:0) и Молдавией (4:1). В игре с РСФСР за выход в финал украинцев и ничья устраивала. Но кто о ней думал.

Российскую сборную собирали с миру по нитке, в заявке — 20 футболистов (в основном второй лиги) из 18 городов! Едва друг с другом познакомившись, вышли на поле. На обоих этапах держали круговую оборону. С Москвой и Казахстаном сами не забили и соперникам не позволили. Оба раза — 0:0. Только победа над самой слабой на турнире Киргизией (в семи матчах семь поражений с общим счетом 6:24) позволила бороться за высокие места. Проникнув в группу «Б», не без изрядной доли везения победили Молдавию (1:0) и унесли ноги от белорусов (1:1). И вот решающая встреча за выход в финал с Украиной, крупно выигравшей все пять встреч с итоговым результатом 21:2. Фаворит, имея тотальное превосходство, не сумел отыграть забитый соперником едва ли не в единственной контратаке гол. У футбольного бога были свои планы.

Раскрыл их 3 августа в финальной встрече Литва — РСФСР. Золото досталось прибалтам. Литовская молодежь — копия мастеров вильнюсского «Жальгириса». Такая же дисциплинированная, добротно технически оснащенная, знающая, чего хочет, и умеющая добиваться цели команда. Золотой гол забил дублер «Жальгириса» Виталис Левандряускас — 1:0.

Вконец расстроенные украинцы, на себя не похожие, и москвичей в матче за бронзу не смогли обыграть: 1:1 в основное время и 1:3 в серии пенальти. Лучшая команда турнира осталась без медалей, а «разноплеменная» сборная, отхватила серебро. Как такое могло случиться? Членораздельного объяснения быть не может. Имеется в таких случаях универсальное: «Это футбол». Возразить не решусь.

Перехожу к заключительной части обязательной программы.

33 лучших футболиста СССР

Вратари

1. Ринат ДАСАЕВ (Спартак). 2. Вацловас ЮРКУС (Жальгирис). 3. Вячеслав ЧАНОВ (Торпедо).

Защитники

1. Владимир СОЧНОВ (Спартак). 2. Николай ЛАРИОНОВ (Зенит). 3. Виктор ШИШКИН (Динамо Мн).

1. Александр ЧИВАДЗЕ (Динамо Тб). 2. Сергей БОРОВСКИЙ (Динамо Мн). 3. Василий ЖУПИКОВ (Торпедо М).

1. Сергей БАЛТАЧА (Динамо К). 2. Вальдас КАСПАРАВИЧЮС (Жальгирис). 3. Сергей БАЗУЛЕВ (Спартак).

1. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО (Динамо К). 2. Юрий КУРНЕНИН (Динамо Мн). 3. Николай БУЛГАКОВ (ЦСКА).

Полузащитники

1. Федор ЧЕРЕНКОВ (Спартак). 2. Сергей ГОЦМАНОВ (Динамо Мн). 3. Геннадий ЛИТОВЧЕНКО (Днепр).

1. Сергей АЛЕЙНИКОВ (Динамо Мн). 2. Михаил СОКОЛОВСКИЙ (Шахтер). 3. Вячеслав МЕЛЬНИКОВ (Зенит).

1. Хорен ОГАНЕСЯН (Арарат). 2. Виктор КУЗНЕЦОВ (Днепр). 3. Андрей ЗЫГМАНТОВИЧ (Динамо Мн).

Нападающие

1. Игорь ГУРИНОВИЧ (Динамо Мн). 2. Виктор ГРАЧЕВ (Шахтер). 3. Олег ПРОТАСОВ (Днепр).

1. Юрий ГАВРИЛОВ (Спартак). 2. Александр ТАРХАНОВ (ЦСКА). 3. Сигитас ЯКУБАУСКАС (Жальгирис).

1. Сергей РОДИОНОВ (Спартак). 2. Олег БЛОХИН (Динамо К). 3. Олег ТАРАН (Днепр).

Лучшие судьи

В СМИ все еще публиковали фамилии десяти судей. За кулисами — всех, кто без нареканий отсудил более десяти матчей. С количеством набранных ими баллов по разработанной кем-то системе. Полный список, обнаруженный в архивных закромах, публикую. От вас у меня секретов нет.

1. Ромуальдас ЮШКА, Вильнюс (9,535).

2. Анатолий МИЛЬЧЕНКО, Сухуми (8,418).

3. Александр МУШКОВЕЦ, Москва (8,294).

4. Юрий САВЧЕНКО, Москва (7,901).

5. Володи МИМИНОШВИЛИ, Тбилиси (7,732).

6. Владимир КУЗНЕЦОВ, Омск (7,325).

7. Кирилл ДОРОНИН, Москва (7,028).

8. Иван ТИМОШЕНКО, Ростов-на-Дону (6,972).

9. Анатолий КАДЕТОВ, Москва (6,970).

10. Матевос МКРТЧЯН, Ереван (6,944).

11. Вадим ЖУК, Минск (6,676).

12. Юрий СЕРГИЕНКО, Харьков (6,164).

13. Анатолий ХОРЛИН, Москва (6,115).

14. Виктор АБГОЛЬЦ, Алма-Ата (5,923).

15. Владимир ЧЕХОЕВ, Орджоникидзе (5,761).

16. Рустам РАГИМОВ, Баку (5,075).

Итоговая турнирная таблица чемпионата СССР-1983 доступна в PDF номера от 2 июня