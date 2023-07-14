Ветерана «Спартака» Гаврилова выпишут из реабилитационного центра 17 июля
Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал, когда экс-футболиста выпишут из реабилитационного центра.
«Выписку Юрия Васильевича перенесли на понедельник. То есть выпишут уже в понедельник», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.
30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и с 23 июня находится в реабилитационном центре.
70-летний Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.
Источник: https://tass.ru/sport/18275665
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