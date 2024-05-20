Месси и Ди Мария вызваны в сборную Аргентины для подготовки к Кубку Америки-2024

Ассоциация футбола Аргентины опубликовала заявку игроков, вызванных в национальную команду на товарищеские матчи с Эквадором и Гватемалой для подготовки к Кубку Америки-2024.

В расширенный список вошли, в частности, форвард «Интер Майами» Лионель Месси и игрок «Бенфики» Анхель Ди Мария.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»).

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Брайтон»).

Полузащитники: Гвидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Анхель Корреа («Атлетико»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

В окончательную заявку войдут 25 футболистов.

Кубок Америки-2024 состоится с 20 июня по 14 июля в США. На старте континентального первенства сборная Аргентины встретится с Перу 20 июня.