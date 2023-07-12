УЕФА дал новые инструкции по применению санкций за игру рукой
Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА дал новые указания по применению дисциплинарных санкций в ситуациях, когда происходит игра рукой в мяч.
Их вчера начали публиковать в своих соцсетях голландские арбитры. Такие инструкции, по всей видимости, были разосланы всем судьям, работающим на матчах под эгидой УЕФА.
По всей вероятности, подобные трактовки уже вскоре станут применяться и в российских соревнованиях.
Вот какие указания дали судьям:
«В подавляющем большинстве случаев нарушения правил при навесах в штрафную площадь игра рукой не представляет собой срыв перспективной атаки. Но в некоторых моментах это действительно происходит.
Аналогично в большинстве случаев нарушения правил при ударах по воротам непонятно, летит ли мяч точно в направлении ворот, летит ли он мимо или же он будет перехвачен другими игроками. Многие из таких эпизодов малоперспективны, какие-то — наоборот. Кроме того, подавляющее большинство наказуемых моментов с игрой рукой не возникают из-за намеренной игры в мяч. Они лишь следствие неестественного положения рук.
Трудно определить разницу между перспективными или менее перспективными ситуациями. Представители футбольного сообщества не понимают и не принимают дисциплинарные санкции за нарушения, связанные с игрой рукой, когда такие действия игроков не являются преднамеренными. Последствия также бывают слишком суровыми, когда нарушитель правил уже был ранее предупрежден (речь случаях, когда приходится показывать вторую желтую карточку. — Прим. А.Б.).
Потому, для простоты и последовательности, а также приняв во внимание дух правил, было решено отменить вынесение предупреждений за игру рукой в большинстве случаев, когда наносится удар по воротам. Независимо от того, происходит нарушение за пределами штрафной площади или внутри ее.
Однако в некоторых случаях нарушитель правил должен быть предупрежден за игру рукой. Но предупреждение должно выноситься только когда:
— остановка мяча рукой при ударе по воротам явно происходит умышленно (неспортивно);
— или когда рукой явно прерывается пас другому игроку атакующей команды, в результате чего срывается перспективная атака".
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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