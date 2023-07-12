УЕФА дал новые инструкции по применению санкций за игру рукой

Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА дал новые указания по применению дисциплинарных санкций в ситуациях, когда происходит игра рукой в мяч.

Их вчера начали публиковать в своих соцсетях голландские арбитры. Такие инструкции, по всей видимости, были разосланы всем судьям, работающим на матчах под эгидой УЕФА.

По всей вероятности, подобные трактовки уже вскоре станут применяться и в российских соревнованиях.

Вот какие указания дали судьям:

«В подавляющем большинстве случаев нарушения правил при навесах в штрафную площадь игра рукой не представляет собой срыв перспективной атаки. Но в некоторых моментах это действительно происходит.

Аналогично в большинстве случаев нарушения правил при ударах по воротам непонятно, летит ли мяч точно в направлении ворот, летит ли он мимо или же он будет перехвачен другими игроками. Многие из таких эпизодов малоперспективны, какие-то — наоборот. Кроме того, подавляющее большинство наказуемых моментов с игрой рукой не возникают из-за намеренной игры в мяч. Они лишь следствие неестественного положения рук.

Трудно определить разницу между перспективными или менее перспективными ситуациями. Представители футбольного сообщества не понимают и не принимают дисциплинарные санкции за нарушения, связанные с игрой рукой, когда такие действия игроков не являются преднамеренными. Последствия также бывают слишком суровыми, когда нарушитель правил уже был ранее предупрежден (речь случаях, когда приходится показывать вторую желтую карточку. — Прим. А.Б.).

Потому, для простоты и последовательности, а также приняв во внимание дух правил, было решено отменить вынесение предупреждений за игру рукой в большинстве случаев, когда наносится удар по воротам. Независимо от того, происходит нарушение за пределами штрафной площади или внутри ее.

Однако в некоторых случаях нарушитель правил должен быть предупрежден за игру рукой. Но предупреждение должно выноситься только когда:

— остановка мяча рукой при ударе по воротам явно происходит умышленно (неспортивно);

— или когда рукой явно прерывается пас другому игроку атакующей команды, в результате чего срывается перспективная атака".