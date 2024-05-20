Гбамбле покинет «Ахмат» в летнее трансферное окно

Вингер Нене Гбамбле покинет «Ахмат» в летнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Футболист играл в команде с января 2023 года. С тех пор футболист провел 15 матчей, забив 1 гол.

Стоимость 22-летнего Гбамбле оценивается в 300 тысяч евро. За тур до финиша чемпионата России «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице. В 30-м туре грозненцы сыграют с «Факелом».