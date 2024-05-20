«Пари НН» — ЦСКА: Обляков вывел гостей вперед

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ЦСКА открыл счет в матче против «Пари НН» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

На 10-й минуте за армейцев отличился Иван Обляков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.