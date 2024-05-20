Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:52

«Пари НН» — ЦСКА: Акинфеев вернулся в стартовый состав армейцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и ЦСКА на матч 29-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Место в воротах ЦСКА займет Игорь Акинфеев. Он не принимал участие в двух последних матчах армейцев.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Глущенков, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Зе Турбо, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Каккоев, Ведерников, Боженов, Стаматов, Кучаев, Ермаков, Царукян, Кухарчук, Кутателадзе, Калайда.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Шайхутдинов, Боровский, Набабкин, Лукин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Заболотный, Чалов.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
8
5
Читайте также
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке чемпионата России
«Пари НН» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ
«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Тарханов прокомментировал пента-трик Кассьерры в матче «Зенита» с «Ахматом»
Орлов назвал лучшего арбитра РПЛ
Акинфеев сыграет в воротах ЦСКА против «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном переходе Глушакова

Гбамбле покинет «Ахмат» в летнее трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости