«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев удвоил преимущество армейцев

ЦСКА забил второй мяч в матче против «Пари НН» в 29-м туре РПЛ — 2:0.

На 22-й минуте за армейцев забил Тамерлан Мусаев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.