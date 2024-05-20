В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном переходе Глушакова

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о возможном подписании контракта с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист покинет «Урарту».

— Глушаков объявил, что уходит из «Урарту». Готовы рассмотреть его в качестве усиления?

— Нет.

— Думаете, что Глушаков уже не потянет уровень РПЛ?

— Не знаю, тянет Глушаков или нет. Он просто нам не интересен, — цитирует Газзаева Sport24.

Глушаков выступал за «Ахмат» в 2019-2020 годах. Он также играл в «Локомотиве», «Спартаке», «Химках», «Пари НН» и «Спартаке» из Костромы.