В РФС допустили назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российские арбитры могут обслуживать игры под эгидой УЕФА и ФИФА.
«Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований, — цитирует Митрофанова ТАСС. — Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, возвращение судей возможно. Сам факт того, что Сергей Карасев будет принимать участие в сборе ведущих европейских арбитров, просто лишний раз подчеркивает высокий уровень его готовности и демонстрирует уважение к нему и российскому судейству со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. То есть отстранения нет, поэтому назначения российских арбитров на международные матчи возможны».
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.
28 июня сообщалось, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре в Швейцарии. Кроме того, «СЭ» стало известно, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут возобновить работу на матчах под эгидой УЕФА.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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