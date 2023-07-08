Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» против «Фенербахче»
Бывший главный тренер «Зенит» Борис Рапопорт рассказал, чего ждет от предстоящего матча петербуржцев против «Фенербахче».
— В этом матче «Зениту» уже надо будет готовиться к Суперкубку, так что я даже не сомневаюсь, что какую-то часть игры, стартовый отрезок, первый тайм или чуть больше, будет играть стартовый состав. Понятно, что Кузяева нет, Вендела нет, значит, надо наигрывать что-то другое к ЦСКА, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».
9 июля в четвертом матче международного турнира Кубок PARI Премьер «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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