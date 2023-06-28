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Судейство

Судейство

Сегодня, 21:11

Сергей Карасев получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА в Швейцарию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии, сообщает «РБ Спорт».

В сборе участвуют арбитры, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. Также на международные турниры перестали получать приглашения российские судьи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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