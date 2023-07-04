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Канчельскис — об идее создания российских аналогов на замену еврокубкам: «ФИФА не даст это сделать»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном создании новых турниров для российских команд.

«Могут ли в Россия сделать турниры, которые заменят еврокубки? Нет. Сейчас во время предсезонной подготовки это возможно организовать — пригласить иностранные клубы, это правильно, а на постоянной основе — зачем? У всех команд свои чемпионаты, у каждого свое понимание и планы. Думаю, не надо ничего выдумывать, а стоит в дальнейшем добиваться того, чтобы наши клубы вернули в ЛЧ и ЛЕ. Ну какой наш аналог? Ребята, ну никто не пойдет участвовать, а ФИФА не даст это сделать. Вечно хотим чем-то удивить, что-то выдумываем, а потом что? Снова получим лишние санкции», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-kanchelskis-rossiyskiye-analogi-na-zamenu-yevrokubkam-nikto-ne-poydet-uchastvovat-a-fifa-ne-dast-eto-sdelat
Андрей Канчельскис
Футбол
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