Канчельскис — об идее создания российских аналогов на замену еврокубкам: «ФИФА не даст это сделать»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном создании новых турниров для российских команд.
«Могут ли в Россия сделать турниры, которые заменят еврокубки? Нет. Сейчас во время предсезонной подготовки это возможно организовать — пригласить иностранные клубы, это правильно, а на постоянной основе — зачем? У всех команд свои чемпионаты, у каждого свое понимание и планы. Думаю, не надо ничего выдумывать, а стоит в дальнейшем добиваться того, чтобы наши клубы вернули в ЛЧ и ЛЕ. Ну какой наш аналог? Ребята, ну никто не пойдет участвовать, а ФИФА не даст это сделать. Вечно хотим чем-то удивить, что-то выдумываем, а потом что? Снова получим лишние санкции», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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