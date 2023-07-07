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Судейство

Судейство

Сегодня, 08:18

Украина обратилась в УЕФА по поводу вызова Карасева на сбор судей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт УАФ.

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации о том, что российский судья Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодном сборе футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. РФС подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года», — говорится в письме УАФ.

Также в Украинской ассоциации футбола считают, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА.

«Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам Российской Федерации, и считаем, что вышеперечисленное является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу, поскольку каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении РФ чувствителен для всех нас», — отмечается в обращении.

28 июня сообщалось, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре в Швейцарии. Кроме того, «СЭ» стало известно, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут возобновить работу на матчах под эгидой УЕФА.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. С этого же момента российских судей перестали назначать на международные матчи.

Источник: РИА Новости
Сергей Карасев (судья)
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