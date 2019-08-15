Стоичков назвал Неймара «бомбой замедленного действия»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков заявил, что каталонский клуб не должен приобретать нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар «Барселоне» не нужен, — цитирует Стоичкова Univision. — Для него нет места в команде. В «Барселоне» и так есть Дембеле, Гризманн, Суарес и Месси.

Где он будет играть? Он будет бомбой замедленного действия в раздевалке".

Накануне состоялась встреча «Барселоны» и «ПСЖ», на которой клубы выдвинули свои условия. В частности, каталонцы предлагали включить в сделку Филиппе Коутинью, Ивана Ракитича и Нелсона Семеду. Стороны не смогли договориться.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.