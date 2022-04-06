Слуцкий завершил строительство своего стадиона в Волгограде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что работа по строительству стадиона в Волгограде завершена.

«Бывали моменты, когда мне казалось, что мы ничего не построим, что все идет не так, что идея провалена», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Слуга футбола».

Реализация проекта началась в октябре 2020 года. Стадион называется «Бомбонера», но сам Слуцкий предпочитает называть его учебно-тренировочным комплексом для детей.

Объект включает в себя большое открытое поле с искусственным газоном, малое поле под крышей, а также двухэтажное административное здание.

Строительство стадиона помимо самого Слуцкого проспонсировал бывший футболист Василий Березуцкий, различные российские компании, а также были собраны народные пожертвования. Итоговая стоимость проекта составляет 135 миллионов рублей, при этом изначально в смете значилось 60 миллионов.