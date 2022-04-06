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Сегодня, 11:00

Слуцкий завершил строительство своего стадиона в Волгограде

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что работа по строительству стадиона в Волгограде завершена.

«Бывали моменты, когда мне казалось, что мы ничего не построим, что все идет не так, что идея провалена», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Слуга футбола».

Реализация проекта началась в октябре 2020 года. Стадион называется «Бомбонера», но сам Слуцкий предпочитает называть его учебно-тренировочным комплексом для детей.

Объект включает в себя большое открытое поле с искусственным газоном, малое поле под крышей, а также двухэтажное административное здание.

Строительство стадиона помимо самого Слуцкого проспонсировал бывший футболист Василий Березуцкий, различные российские компании, а также были собраны народные пожертвования. Итоговая стоимость проекта составляет 135 миллионов рублей, при этом изначально в смете значилось 60 миллионов.

Источник: <iframe width=
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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