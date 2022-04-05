Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА, обвиняя его в «торговле влиянием»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал заявление в государственную прокуратуру Парижа о возбуждении уголовного дела против главы ФИФА Джанни Инфантино, сообщает журналист The New York Times Тарик Панья.

«Платини сообщил, что через своего адвоката подал 17 ноября 2021 года заявление в парижскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела против главы ФИФА Джанни Инфантино за «торговлю влиянием», а также против бывшего начальника юридической службы ФИФА Марко Виллигера за «соучастие в торговле влиянием», — приводит Панья слова коммюнике Платини.

В конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Причиной отстранения стал перевод около 1,7 миллиона евро из средств ФИФА на его счета в 2011 году бывшим президентом федерации Йозефом Блаттером.

В феврале 2016 года на внеочередном конгрессе президентом ФИФА вместо Блаттера был избран Инфантино.