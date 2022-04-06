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Футболку Марадоны с матча против Англии на ЧМ-1986 продадут на аукционе за 5,25 миллиона долларов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Футболку легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны продадут на аукционе, сообщает CNN.

По информации источника, футболка, в которой Марадона играл за сборную Аргентины в матче против команды Англии на чемпионате мира 1986 года, обойдется покупателю примерно в 5,25 миллиона долларов.

Напомним, что в той игре аргентинец забил мяч рукой, который позже получил название «Рука Бога». Также в этой игре футболист стал автором «Гола столетия», совершив сольный проход со своей половины поля и обыграв нескольких игроков английской команды.

Отметим, что самой дорогой футболкой, проданной на аукционе, является футболка бывшего игрока «Янкис» Бэйба Рута. Его цена составила 5,64 миллиона долларов.

Источник: https://edition.cnn.com/2022/04/06/football/diego-maradona-hand-of-god-shirt-auction-spt-intl/index.html
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