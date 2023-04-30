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Сайманов считает, что Слуцкий скоро вернется к тренерской деятельности

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, как относится к тому, что экс-главный тренер команды Леонид Слуцкий стал стэнд-апером.

«Честно говоря, положительно. Он такой человек многогранный, очень органично смотрится. Мне его интересно смотреть. Он же такой образованный, очень интересный человек. Ему всегда это нравится. Я очень высоко оцениваю его, как профессионала и тренера. К сожалению, мы не смогли в полной мере раскрыться», — приводит «РБ Спорт» слова Сайманова.

Также он считает, что Слуцкий скоро вернется к тренерской деятельности.

«Я думаю, что он скоро вернется. У меня нет никакой информации. Но мне кажется, что он без всех этих эмоций не сможет. Захочет вернуться, получит какое-то предложение», — добавил функционер.

Последним клубом, в котором работал Слуцкий, был «Рубин». На данный момент 51-летний тренер вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой является ведущим ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rustem-sajmanov-dumayu-chto-skoro-slutskij-vernetsya-k-trenerskoj-deyatel-nosti/
Футбол
Леонид Слуцкий
Рустем Сайманов
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