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Мичков — о скандале с Гогричиани: «Судя по тому, как вела себя «жертва», непонятно, кто на самом деле жертва»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков прокомментировал скандал с участием нападающего Гочи Гогричиани.

«Понятия не имею, виноват Гоча или нет. Один человек говорит одно, второй — другое. Человек, который предъявляет обвинения, не имеет доказательств. Слово против слова. Судя по тому, как вела себя «жертва», мне не совсем понятно, кто на самом деле жертва. Этот эпизод уже в прошлом, они [с девушкой] урегулировали свои дела», — приводит Sport24 слова Мичкова.

Осенью 2022 года девушка футболиста Кристина Куддус заявила, что Гогричиани неоднократно ее избивал и во время последней ссоры сломал нос. После этого форвард был отстранен от тренировок с командой.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-sudya-po-povedeniyu-zhertvy-neponyatno-kto-na-samom-dele-zhertva-trener-baltiki-ob-igroke-obvinennom-v-nasilii
Футбол
ФК Балтика
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Мичков рассказал о том, как в «Факеле» пытались наладить результаты команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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