Мичков — о скандале с Гогричиани: «Судя по тому, как вела себя «жертва», непонятно, кто на самом деле жертва»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков прокомментировал скандал с участием нападающего Гочи Гогричиани.

«Понятия не имею, виноват Гоча или нет. Один человек говорит одно, второй — другое. Человек, который предъявляет обвинения, не имеет доказательств. Слово против слова. Судя по тому, как вела себя «жертва», мне не совсем понятно, кто на самом деле жертва. Этот эпизод уже в прошлом, они [с девушкой] урегулировали свои дела», — приводит Sport24 слова Мичкова.

Осенью 2022 года девушка футболиста Кристина Куддус заявила, что Гогричиани неоднократно ее избивал и во время последней ссоры сломал нос. После этого форвард был отстранен от тренировок с командой.