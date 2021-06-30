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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Красноярском крае

10:31
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Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Красноярского края и футбольная федерация региона заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития футбола.

Соглашение должно помочь систематизировать работу по развитию футбола в крае, распределить сферы ответственности между РФС, министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

Документ подписан в рамках реализации стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213940

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Иван Торопцев все материалы автора

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