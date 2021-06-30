РФС заключил соглашение о развитии футбола в Красноярском крае

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Красноярского края и футбольная федерация региона заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития футбола.

Соглашение должно помочь систематизировать работу по развитию футбола в крае, распределить сферы ответственности между РФС, министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

Документ подписан в рамках реализации стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».